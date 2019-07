Warum Mindelheims Ortsumfahrung auf sich warten lässt

Plus Drei Vorhaben im Raum Mindelheim stehen im vordringlichen Bedarf des Bundes. Tatsächlich ist bisher nur in Hausen Konkretes geschehen. Aber auch da stockt es.

Den einen kann es gar nicht schnell genug gehen und sie fiebern dem Bau der zweiten Mindelheimer Ortsumfahrung entgegen. Andere plagen wegen derselben Sache Zukunftsängste. Das sind die acht Heimenegger Bauern, die um ihren Grund und Boden fürchten, der für die Umfahrung gebraucht wird. Wie weit sind nun aber die Planungen gediehen?

Im Unterallgäu sind es drei Straßenbauprojekte, die es in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans geschafft haben: die Umfahrung Hausen, die Umfahrung Pfaffenhausens und die Umfahrung Mindelheims. Bis zum Jahr 2030 sollen diese Projekte umgesetzt sein. Zuständig ist das Staatliche Bauamt in Kempten.

Das Straßenbauamt in Kempten erstickt fast in Arbeit

Tatsächlich ist bisher nur in Hausen etwas geschehen. Mindelheim und Pfaffenhausen hängen in der Warteschleife. Es ist derzeit nicht absehbar, wann das Staatliche Bauamt Kempten Kapazitäten für die Planung dieser beiden Vorhaben übrig hat. Im Bundesverkehrswegeplan 2030 hat das Staatliche Bauamt Kempten neun Projekte mit einem Volumen von rund 365 Millionen Euro im vordringlichen Bedarf, teilt Abteilungsleiter Ralf Eisele mit. Davon ist aktuell die B16 Ortsumfahrung Marktoberdorf – Tunnel Bertoldshofen B472 mit Fertigstellungsziel 2021 voll in Bau. Der vierstreifige Ausbau der B12 zwischen Kempten und Buchloe inclusive der B16 Ortsumfahrung Kaufbeuren Nord (Pforzen), die B32 Ortsumfahrung Opfenbach sowie die B16 OU Hausen im Unterallgäu sind in fortgeschrittener Planung.

„Unsere Kapazitäten im Staatlichen Bauamt Kempten mit diesen fünf Projekten sind voll gebunden, sodass die Planung der übrigen vier Maßnahmen noch nicht so weit fortgeschritten ist“, teilt Eisele weiter mit. Antworten über den Trassenverlauf oder den Stand von Grundstücksverhandlungen im Fall Mindelheim könne er deshalb noch nicht geben. Weder Stadt noch Bauamt Kempten machten Angaben darüber, ob sie sich bereits Flächen bei Mindelheim gesichert haben.

Von Seiten der Stadt Mindelheim heißt es, ein genauer Verlauf der Umgehungsstraße sei noch nicht festgelegt worden. Bürgermeister Stephan Winter mochte sich angesichts dessen, dass derzeit noch nichts geschieht, nicht persönlich äußern. Es ist aber auch kein Geheimnis, dass in den vergangenen Jahren der Druck auf die Flächen im Mindelheimer Süden stark zugenommen hat. Industrie und Gewerbe haben immer neuen Bedarf angemeldet.

Bauern bezweifeln die Notwendigkeit einer neuen Straße bei Mindelheim

Heimenegger Bauern fürchten, dass die Trasse deshalb südlich des Eichetwäldchens verlaufen könnte. Entsprechende Äußerungen waren bereits aus dem Rathaus zu vernehmen. Eine Landwirtsfamilie hat daraufhin allen Stadträten einen Brief geschrieben. Sie bezweifelt insgesamt die Notwendigkeit einer zweiten Umgehung und kritisiert den weiteren Flächenfraß.

Für Hausen ist das Bauamt Kempten dabei, einen Vorentwurf zu erarbeiten. Das teilte Abteilungsleiter Thomas Hanrieder mit. Dies umfasse eine technische Planung im Maßstab 1:5000. Der Vorentwurf bildet die Grundlage, dass der Bund auch die notwendigen Mittel in seinen Haushalt einstellt. „Leider konnte diese Planung bis heute noch nicht abgeschlossen und auf den Genehmigungsweg gegeben werden“, so Hanrieder weiter. Neben technischen Fragestellungen im Zusammenhang mit der DB-Querung und dem Umgang mit den verbleibenden Bahnübergängen sind derzeit noch Fragen bezüglich eines möglichen kombinierten Hochwasserschutzes in Salgen zu klären. Die entsprechenden Untersuchungen und Planungen hierzu laufen. Erst mit genehmigtem Rücklauf der Vorentwurfsplanung kann das Bauamt das „Baurechtsverfahren“, also die Planfeststellung, bei der Regierung von Schwaben beantragen und im Anschluss dann tatsächlich in einem sehr detaillierten Maßstab die einzelnen Bestandteile „baureif“ ausplanen.

Der Flächenbedarf in Hausen liegt bei etwas über vier Hektar. Hinzu kommt noch ein Hektar Ausgleichsfläche für die Natur. Erst wenn das Planfeststellungsverfahren abgeschlossen ist, darf Grund gekauft werden. Damit die Umfahrung nicht die Felder und Äcker der Bauern zerstückelt, kommt in Hausen auch eine Unternehmensflurbereinigung. Hier ist das Amt für ländliche Entwicklung in Krumbach eingeschaltet. Eine Arbeitsgruppe mit Grundstückseigentümern und Gemeindevertretern besteht bereits.