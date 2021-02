vor 32 Min.

Warum das Landratsamt die Tempo-30-Zone vor der Schule ausbremst

Eine Tempo-30-Zone wünschen sich Anlieger und Gemeinderäte in Ettringen in der Tussenhauser Straße, um Kinder auf dem Weg zur Schule oder zum nahen Spielplatz (Foto) vor Rasern zu schützen. Dass das Landratsamt dies ablehnt, ärgert die Ettringer Gemeinderäte mächtig.

Plus Die Behörde weist den Antrag aus Ettringen ab, vor der Albert-Schweitzer-Schule den Verkehr zu bremsen. Damit sind die Möglichkeiten der Gemeinde erschöpft – zumindest an dieser Stelle.

Von Reinhard Stegen

Einen dicken Strich durch die Pläne hat das Landratsamt dem Ettringer Gemeinderat gemacht, der auf der Tussenhauser Straße im Bereich der Albert-Schweitzer Grund- und Mittelschule eine Tempo-30-Zone ausweisen wollte. Dass das Landratsamt dieser „streckenbezogenen Anordnung von Tempo 30“ nicht zugestimmt hat, ärgerte die Ettringer Gemeinderäte und löste Unverständnis aus.

Gemeinde Ettringen war sich sicher: In der Tussenhauser Straße wird zu schnell gefahren

Denn die Ettringen beriefen sich in ihrem Antrag für eine Geschwindigkeitsbegrenzung immerhin auf „langfristige und gesicherte Beobachtungen des Straßenverkehrs“ und auf Erfahrungen von Verkehrshelfern, die die Grundschüler regelmäßig sicher über die Straße geleiten. Und alle waren sich in ihrer Beurteilung einig: Der Verkehr auf der Tussenhauser Straße ist zu schnell und muss gebremst werden.

Das sieht das Landratsamt jedoch anders und begründete die Ablehnung des Antrages vor allem mit formaljuristischen Argumenten. Die Behörde verwies darauf, dass die Straßenverkehrsordnung zwar geändert wurde, um den Kommunen die Ausweisung von Tempo-30-Zonen zu erleichtern – einen Automatismus dürfe es aber nicht geben.

Auch nach einer Ortsbesichtigung mit einem Vertreter der Polizei blieb das Landratsamt dabei: „In der Tussenhauser Straße seien die Voraussetzungen für Tempo 30 nicht gegeben. Die Begründung: Die Albert-Schweitzer-Schule liege nicht direkt an der Kreisstraße und der Bring- und Abholverkehr der Eltern erfolge über die kleine Schul-Stichstraße.

Auch Ettringens Bürgermeister Sturm kann das Nein aus dem Landratsamt zu Tempo 30 vor der Schule nicht verstehen

Auch Bürgermeister Robert Sturm zeigte sich ratlos angesichts dieser Entscheidung. Allerdings seien die Handlungsmöglichkeiten seiner Gemeinde damit erschöpft. Jetzt bleibe nur noch, eine der Geschwindigkeitsanzeigetafeln aufzustellen, um den Autofahrern das gefahrene Tempo bewusst zu machen.

Wenn aber schon nicht hier, so konnte der Gemeinderat an anderer Stelle seine Entschlossenheit im Sinne der Verkehrssicherheit demonstrieren. Im Bereich der Kindergärten in Ettringen und Siebnach sollen nun Tempo-30-Zonen eingerichtet werden.

Für eine längere Diskussion sorgte im Anschluss die neugefasste Verordnung, in der die Pflichten der Anlieger bei der „Reinhaltung und Reinigung der örtlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter“ geregelt wird. Markus Maier wies auf das „latente Risikopotenzial“ und die jedem Hauseigentümer drohende Schadenshaftung für Unfälle im Bereich des Grundstücks hin.

Allerdings sei dies bereits in der alten Satzung nicht anders gewesen – Bürgermeister Sturm bezeichnete sie sogar als „Abwälzungssatzung“, weil sie gewissermaßen den Kommunen den Rücken freihalte. Umgekehrt könne eine individuell angepasste neue Fassung der Satzung den Bürger nicht von seinen Verpflichtungen freistellen. Sturm empfahl, die vom Gemeindetag rechtssicher geprüfte Satzung zu übernehmen. Die vom Gemeinderat angenommene Satzung ist in den bekannten Anschlagtafeln öffentlich einsehbar.

