vor 32 Min.

Warum dem Türkheimer Trinkwasser der Hahn abgedreht wird

Plus Im Türkheimer Wasserwerk muss Einiges gerichtet werden. Die Verbraucher in Türkheim, Irsingen und Berg sollten unbedingt Sicherheitshinweise beachten.

Von Alf Geiger

Auf Nachfrage erklärte das Türkheimer Rathaus, was genau am Wasserwerk gemacht werden muss. Die „unaufschiebbaren Umbaumaßnahmen“ dienen demnach einer „deutlichen Erhöhung der Betriebssicherheit“. Weil ein alter Verteilerbalken mehrfach gedrosselt werden musste, sei es immer wieder zu Druckverlusten gekommen. Dieser alte Verteilerbalken war jetzt nicht mehr erweiterbar und muss ausgetauscht werden.

Worauf die Türkheimer achten müssen, wenn das Trinkwasser vorübergehend abgedreht wird

Und das sei nicht möglich, ohne das gesamte Wasserwerk stillzulegen. Die alten Schieber haben bereits 26 Jahre auf dem Buckel und waren entsprechend korrosionsanfällig.

Diesen Termin sollten alle Türkheimer dick im Kalender anstreichen: Am Donnerstag, 11. Februar, ab 22 Uhr bis Freitag, 12. Februar, 4.30 Uhr, wird in Türkheim und den Ortsteilen Irsingen und Berg kein Trinkwasser in den Leitungsnetzen zu Verfügung stehen. Grund dafür sind „unaufschiebbaren Umbaumaßnahmen im Wasserwerk Türkheim“, sagt die Rathausverwaltung. Die Gemeinde schätzt mit Kosten von rund 30.000 Euro. Auf den Wasserpreis werden diese Kosten keine Auswirkungen haben, so Bürgermeister Christian Kähler zur MZ.

Türkheim hatte den Kubikmeterpreis im Juli 2019 von zuvor 1,34 auf 1,53 Euro erhöht. In Wiedergeltingen kostete ein Kubikmeter Trinkwasser zuletzt 61 Cent, in Rammingen 70 Cent und in Amberg nur 45 Cent. Mindelheim verlangte zuletzt 1,32 Euro für die 1000 Liter. Seit Januar 2021 müssen Kunden der Stadtwerke Bad Wörishofen für ihr Trinkwasser 79 Cent bezahlen.

Auf den Wasserpreis hat der Umbau im Türkheimer Wasserwerk keine Auswirkungen

Schon vor der Unterbrechung, aber vor allem auch danach, wenn das Wasser dann am Freitag früh wieder rieselt, müssen die Verbraucher einige wichtige Dinge beachten, um am Ende nicht in die Röhre zu schauen:

Vor Beginn der Versorgungsunterbrechung muss der Haupthahn (Absperrventil) vor dem Wasserzähler vollständig geschlossen werden. Für die Dauer der Versorgungsunterbrechung sind alle Wasserentnahmestellen unbedingt geschlossen zu halten einschließlich Druckspülern bzw. Spülkästen in der Toilette.

Nach Ende der Versorgungsunterbrechung dann den Haupthahn vor dem Wasserzähler langsam und vollständig wieder öffnen und die am höchsten gelegenen Zapfstellen im Gebäude öffnen, damit die eventuell in der Installation vorhandene Luft entweichen kann.

Dann so lange Wasser an allen Wasserhähnen und Duschen entnehmen, bis es klar ausfliest.

Die Siebe an jedem Wasserhahn und Duschkopf im Haus müssen gereinigt werden.

Wichtig: Auf keinen Fall zuerst einen Druckspüler/WC-Spülung betätigen.

Die neuen Schieber sind innen beschichtet und mit dem neuen Verteilerbalken können dann auch größere Reparaturen an den Pumpenblöcken auch tagsüber gemacht werden, ohne gleich das ganze Wasserwerk abstellen zu müssen.

Dann ist im Fall einer Notsituation eine Erweiterung mit Pumpenblöcken und Pumpen möglich. Eine zweite Zuführungsleitung macht durch eine neue Ringleitung auch eine Anbindung der Brunnenleitung mit Pumpenblöcken möglich, so die Verwaltung.

Lesen Sie dazu auch: Vier VG-Gemeinden, vier Wasserpreise

Wasserpreis: Türkheimer Verwaltung wehrt sich

Themen folgen