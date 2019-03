vor 19 Min.

Warum der Biber in der Westernach unerwünscht ist

In der Westernach wurde ein Biberdamm entfernt. Warum das aus Sicht eines Grundstücksbesitzers nötig war.

Von Sandra Baumberger

Ohne Gummistiefel geht hier gar nichts. Das war schon vor rund zwei Wochen so – und doch sah der Abschnitt in einem Wäldchen zwischen Apfeltrach und Walchs da noch ganz anders aus: Ein Biber hatte in der Westernach einen Transportdamm errichtet und so auch eine angrenzende Wiese und ein Waldstück in eine Wasserlandschaft verwandelt. Was manchen Spaziergänger faszinierte (wir berichteten), trieb Martin Höß die Sorgenfalten auf die Stirn.

Immerhin überflutete die Westernach nicht nur eine Wiese, die er vor wenigen Jahren an seinen Sohn übergeben hat, sondern auch den Feldweg, der zu eben dieser Wiese führt. Er hatte Sorge, dass der Weg fortgespült werden könnte – zumal, wenn noch ausgiebiger Regen oder ein Hochwasser hinzugekommen wären. Dann hätte auch ein Durchlass ein Stück weiter unterhalb fortgerissen werden und der Weg damit unpassierbar werden können. „In Ettringen hab ich so einen Fall mal gehabt“, sagt der Rentner, der im Tiefbauamt des Landratsamtes früher viel mit Brücken zu tun hatte.

Ein Gerät soll verhindern, dass der Biber wieder kommt

Diese Gefahr scheint nun gebannt. Vor wenigen Tagen wurde der Biberdamm entfernt, ein Großteil des Wassers ist bereits abgelaufen. Übrig geblieben sind lediglich Schlamm und die Reifenspuren der Maschinen, die den Bach ausgeräumt haben. Am Ufer liegen noch die Überreste des Damms, der nun schon zum zweiten Mal entfernt wurde. Um zu verhindern, dass der Biber ihn auch ein zweites Mal wieder aufbaut, ist an einem Baum ein Gerät befestigt, das Alarm schlägt, sobald ihm jemand zu nahe kommt.

Martin Höß wäre froh, wenn die Vergrämung erfolgreich wäre. „Ich bin kein Biberfeind“, betont er. Seine Familie betreibe schon seit Jahren Naturschutz – und zwar nicht nur mit einer Unterschrift, wie er in Anspielung auf das Bienen-Volksbegehren sagt. Es sei selbstverständlich, dass ein fünf Meter breiter Streifen entlang des Ufers nicht gemäht werde. Befahren müsse er ihn aber gelegentlich, um die Bäume zu pflegen. Und das wäre ihm nun schon zweimal beinahe zum Verhängnis geworden: Der Traktor brach an einer Stelle, die der Biber unterhöhlt hatte, gut 80 Zentimeter tief ein und kippte um. „Ich will nichts dramatisieren. Ich bin nicht verletzt worden und am Bulldog war auch nichts kaputt“, sagt er. „Aber das hätte auch ganz anders ausgehen können.“

Keine Besserung in Sicht

In der Wiese stand das Wasser zuletzt teils kniehoch. An ihrem nördlichen Ende wächst deshalb schon seit zwei Jahren kein Gras mehr, sondern Schilf. Das alles sieht Martin Höß recht gelassen. Die Wiese ist an einen Bio-Landwirt verpachtet, der sie ohnehin nur zweimal im Jahr mäht. Dass im vergangenen Jahr ein Schnitt ausfiel, weil die Wiese unter Wasser stand und nicht befahrbar war, sei deshalb zu verschmerzen.

Was ihn schon eher ärgert, ist die Tatsache, dass bislang keine Besserung in Sicht war. Weil in der Wiese ständig Wasser stand, hat Schlamm die Drainage-Rohre verstopft, die die Wiese eigentlich entwässern sollten. Dadurch droht auch ein Teil des Grundstücks zu vernässen, das der Biber bislang noch nicht unter Wasser gesetzt hat. Ein neuer Drainage-Schlauch, den Martin Höß vor wenigen Jahren verlegt hat, ist längst wieder zugeschlämmt.

In Bayern stehen 450.000 Euro für Biberschäden zur Verfügung

Für die Vernässung der Wiese wird sein Sohn in den kommenden Wochen eine Entschädigung bekommen. Wie hoch sie sein wird, ist allerdings noch offen. Für Biberschäden in ganz Bayern stehen insgesamt 450.000 Euro zur Verfügung, die jeweils zu Beginn des neuen Jahres unter allen Geschädigten aufgeteilt werden. Im Unterallgäu waren es im vergangenen Jahr 27, die einen Schaden von 6837,26 Euro geltend machen. Weil die Entschädigung „nur minimal“ ausfällt, wie die Untere Naturschutzbehörde schreibt, weist sie auf eine Förderung im Rahmen des Vertragsnaturschutzprogramms hin. Abhängig von der künftigen Nutzung kann sie zwischen 100 und 470 Euro pro Hektar betragen. Sollte der Biber seinen Damm wieder aufbauen, wäre vielleicht auch das eine Option für Martin Höß. Doch am liebsten wäre ihm, der tierische Baumeister würde dem akustischen Wegweiser folgen und anderswo mit seiner Wasserlandschaft faszinieren.

