Warum die Post in Türkheim die Bankleistungen gestrichen hat

Die Post-Filiale in der Jakob-Sigle-Straße in Türkheim bot auch Bankdienstleistungen an.

Plus Die Wirtschaftlichkeit der Postbank-Filiale in Türkheim wurde überprüft. Jetzt hat die Deutsche Post entschieden, wie es für die Türkheimer Postbank-Kunden weitergehen soll.

Von Alf Geiger

Bis vor Kurzem konnten sich die Kunden der Postbank in Türkheim ihr Bargeld noch in der Post-Filiale in der Jakob-Sigle-Straße in Türkheim abholen und dort ihre Bankgeschäfte tätigen. Jetzt hat die Deutsche Post entschieden, wie es weitergehen soll. Auch Bürgermeister Christian Kähler hatte sich eingeschaltet.

Die Post hatte die Wirtschaftlichkeit der Postbank-Filiale in Türkheim überprüft

Damit ist nun Schluss, die Post-Filiale werde „künftig keine Leistungen der Postbank mehr anbieten“, wie die Postbank auch auf Anfrage der MZ bestätigte.

Auch Bürgermeister Christian Kähler hatte versucht, hier noch eine Wende herbeizuführen – vergeblich, wie sich zeigen sollte. Eine „Prüfung der Wirtschaftlichkeit“ habe ergeben, dass im Markt Türkheim Bankdienstleistungen nicht mehr wirtschaftlich nachhaltig angeboten werden können, so ein Unternehmenssprecher.

Daher hätten sich sich die Partner darauf verständigt, dass „diese Partner-Filiale unsere Leistungen nicht mehr anbietet“, heißt es in einem Antwortschreiben der Postbank an Kähler.

Zwar habe man bei der Postbank das Anliegen des Türkheimer Rathauschefs nochmals geprüft, aber: „Leider bleibt es bei der Entscheidung“. Man habe sich bei der Postbank „diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, denn es sei „uns als Postbank wichtig, die Nahversorgung mit Bankgeschäften auch weiterhin aufrecht zu erhalten“, so der Postbank-Unternehmenssprecher. Man verstehe zwar „gut, dass unsere Dienstleistungen vor Ort benötigt werden“, dennoch sei „bei geringer Nutzung die Aufrechterhaltung des Angebots von Bankdienstleistungen mit den damit verbundenen Kosten z. B. für die Bargeldversorgung wirtschaftlich nicht immer zu rechtfertigen“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Die Deutsche Post habe ihre Kunden „über die Herausnahme der Finanzdienstleistungen in Türkheim vorab informiert“, antwortete eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage unserer Zeitung.

Wer sich informieren möchte, wo aktuell in der näheren Umgebung die Dienstleistungen der Postbank zu finden sind und wo man sich kostenlos mit Bargeld versorgen kann, könne dies im Internet unter www.postbank.de/filialen und unter www.postbank.de/geldautomaten tun. Die nächstgelegenen Filialen sind demnach übrigens in Bad Wörishofen, Buchloe und Mindelheim.

