Warum die Wiedergeltinger CSU Landrat Alex Eder attackiert

Plus CSU-Ortsvorsitzender Bernd Stapfner will mit einem offenen Brief „klare Kante gegen Querdenker und Rechtsaußen“ zeigen.

Von Alf Geiger

In einem offenen Brief hat Bernd Stapfner als Vorsitzender im Namen des gesamten Vorstands des CSU-Ortsverbandes Amberg/ Wiedergeltingen Landrat Alex Eder ( Freie Wähler) für dessen jüngsten Äußerungen im Zusammenhang mit den Schutzmaßnahmen in der Corona-Pandemie massiv attackiert.

Für den Wiedergeltinger CSU-Chef ist Landrat Eders Verhalten "besorgniserregend"

Stapfner nennt Eders Verhalten besorgniserregend: „Herr Alex Eder stellt die veranlassten Coronavirus-Schutzmaßnahmen in unverantwortlicher Art und Weise infrage. Und dies in Zeiten höchster Inzidenzwerte“, so Stapfner mit Hinweis auf die Zahlen des RKI.

Stapfner ist zudem beunruhigt, weil seiner Meinung nach „manche Berichte das Bild über die Menschen in unserem schönen Landkreis verzerren“, wie es in seinem offenen Brief heißt. Im Mai 2019 sei schon bundesweit über einen aus dem Unterallgäu stammenden Landtagsabgeordneten der AfD berichtet worden, der sich an der Deutschen Nationalhymne vergriff und bewusst die erste Strophe des Deutschland-Liedes öffentlich von sich gab.

Dieser habe dann den Medien eine einseitige Berichterstattung unterstellt und „streut Angst vor den sogenannten Fakenews,“ so Stapfner mit Blick auf Berichte unter anderem in der Mindelheimer Zeitung.

Alex Eder

Stapfner kritisiert auch, dass Landrat Alex Eder (Freie Wähler) gefordert hat, dass Kitas und Grundschulen sofort geöffnet und die Grundschüler von der Tragepflicht des Mund-Nase-Schutzes befreit werden sollten. Dem hält Stapfner entgegen: „Das Landratsamt hat es versäumt, über 80-Jährige rechtzeitig über die anstehenden Impfungen zu informieren“.

Stapfner an die Adresse von Eder: „Die Schutzimpfung wird infrage gestellt und Handyvideos mit Gedankengut der ,Querdenker-Bewegung’ verteilt. Das Unterallgäu bleibt Schlusslicht bei den 7-Tages-Inzidenzen pro 100.000 Einwohner“.

Der CSU-Ortsverband Wiedergeltingen/Amberg sei überzeugt, dass „die große Mehrheit der Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer offen, fleißig, verantwortlich, christlich und sozial“ sind.

Wiedergeltinger CSU wünscht Landrat Eder "Einsicht und Weitsicht"

„Unser Landkreis steht für Vielfalt, Einfalls- und Erfindungsreichtum, Menschlichkeit, Fürsorge und Tradition. Die Menschen in unserem Landkreis möchten nicht auf ,rechtsaußen’ und/oder auf ,Querdenker’ reduziert werden. Der CSU in Amberg-Wiedergeltingen wolle mit diesem offenen Brief „all den populistischen Parolen und Falschnachrichten die Rote Karte zeigen“. Der Vorstand des CSU-Ortsverbandes „wünscht unserem Landrat die Einsicht und Weitsicht, dass private Meinungen in einem öffentlichen Amt keinen Platz haben.“ Die Umsetzung der Schutz- und Hygienemaßnahmen der Bayerischen Staatsregierung erhalte die Gesundheit der Menschen und rette Leben.

„Wir fordern unseren Landrat nachdrücklich auf, seine Aufgabe als Landrat für alle wahrzunehmen und sich als Krisenmanager und Krisenbewältiger zu bewähren“, heißt es abschließend.

Stapfner, der 2014 noch für die Freien Wähler in den Wiedergeltinger Gemeinderat einzog, ist inzwischen zur CSU gewechselt und kandidierte auch auf der CSU-Kreistagsliste. In Wiedergeltingen ist er CSU-Gemeinderat und 2. Bürgermeister.

