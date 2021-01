06:00 Uhr

Warum dieser tierische Gast eine kleine Sensation ist

Plus Eine kleine Berühmtheit fasziniert die Naturfreunde im Unterallgäu: Ein besonderer Vogel treibt sich hier in der Gegend herum, obwohl er es sonst gerne wärmer hat.

Von Ulla Gutmann

Bei Jengen war er schon eine kleine Berühmtheit und zog zahlreiche Vogelfreunde an: Ein Vogel hat sich vorübergehend nördlich von Mindelheim niedergelassen, obwohl er eigentlich in wärmeren Gegenden beheimatet ist.

Es handelt sich dabei um einen der Braunen Sichler. Etwa halb so groß wie ein Silberreiher, zierlich-schlank mit langem, gebogenem Schnabel ist er ein außergewöhnlicher Blickfang in unserer Gegend. Als es in Jengen zu schneien begonnen hatte, ist der Vogel nach Nord-Westen ausgewichen und hat an der Mindel ein Plätzchen gefunden, wo er erfolgreich nach Nahrung sucht.

Der Braune Sichler lebt normalerweise im Süden Europas, im Balkan und der Türkei

Colin MacKenzie von der LBV-Kreisgruppe Ostallgäu/Kaufbeuren kennt diesen Vogel und weiß, dass immer wieder solche „Exoten“ in unsere Gegend ziehen, wenn auch nur vorübergehend. Der Braune Sichler lebt normalerweise in Südfrankreich, Italien, auf Korsika, dem Balkan und in der Türkei sowie am nördlichen Schwarzen und sogar am Kaspischen Meer.

Als Zugvogel überwintert er vorwiegend in Afrika, teilweise auch in Südspanien und im Nahen Osten. Der Braune Sichler bewohnt vor allem sumpfige Gebiete und flache Gewässer. „Unser Vogel wird wohl an den Rhein oder in die Bodenseegegend ziehen, wenn es hier noch kälter wird“, vermutet der Vogelexperte Colin MacKenzie.

