Warum dieses Haus selbst die Eigentümer nicht betreten

Seit Mai 2018 darf ein Haus in Mindelheim nicht mehr betreten werden - nicht einmal von den Eigentümern. Welche kuriose Geschichte dahintersteckt.

Von Johann Stoll

Seit Mai 2018 dürfen Mutter und Sohn ihr eigenes Haus in Mindelheim nicht mehr betreten. Die damals 79-jährige Dame und ihr 55-jähriger Sohn hatten vier Tage lang in einem Kleinwagen übernachtet, weil das Landratsamt Unterallgäu aus Sicherheitsgründen den Zutritt in das Gebäude in der Rechbergstraße 14 verboten hat. Mutter und Sohn haben zwar kurz danach durch die Stadt Mindelheim eine kleine Wohnung in der Altstadt beziehen können und damit wieder ein Dach über dem Kopf. Das Haus aber ist nach wie vor Sperrzone.

Das gesperrte Haus in Mindelheim ist einsturzgefährt

Das Landratsamt teilte auf Anfrage mit, das Gebäude sei einsturzgefährdet. Deshalb besteht die Auflage, dass jedes halbe Jahr ein Statiker vorbeischaut und die Standfestigkeit des Mauerwerks begutachtet. Der Hausbesitzer muss für die Kosten aufkommen. Das Drama um das Haus geht zurück auf den März 2015 als Sturm Niklas tobte. Sohn und Mutter waren in dieser Zeit ein paar Tage verreist. Als sie zurückkamen, stand im Haus acht Zentimeter hoch das Wasser. Alle Sicherungen waren ausgefallen. Das Gebäude ist gut 200 Jahre alt und war früher ein Bauernhaus. In den Zwischendecken ist Schilf verbaut. Vor allem im oberen Bereich des Hauses war der Verputz aufgrund der Nässe zu 80, 90 Prozent abgefallen, sagt der Sohn. Die Tapeten hatten sich abgelöst. „Das war ein enormer Schaden!“ Weil er und seine Mutter kein Geld gehabt hätten, hatte er nur notdürftig das Dach mit Planen abgedeckt. Bei jedem stärkeren Unwetter regnete es weiter ins Gebäude.

Mutter und Sohn wollen das Haus in Mindelheim nicht aufgeben

Die Bauverwaltung am Landratsamt hat danach aus Sicherheitsgründen eingegriffen. Ein Betretungsverbot für das Haus wurde verfügt. Und eine Firma damit beauftragt, das Dach abzudichten und das Gebäude mit Balken im Westen und Osten zu stabilisieren. Der 56-Jährige sagt, dafür seien 42.000 Euro aufgelaufen. Die Forderung sei noch nicht beglichen. Wie es weitergeht? Sohn und Mutter wollen sich juristisch wehren. Das Haus wollen sie nicht aufgeben. Sollte der Gang vor Gericht nicht wirken, müssen die beiden damit rechnen, dass der Besitz nach und nach von den anfallenden Kosten verzehrt wird.

Der Sohn ist ohnehin überzeugt, dass bereits einige ein Auge auf das innenstadtnahe Grundstück geworfen haben und den Tag herbeisehnen, an dem das Gelände verkauft werden muss.

