Warum ein Männerkochkurs aus Egelhofen 400 km radelte

Johanna Schwägler (2. von rechts) bietet private Kochkurse an – das nutzen Manfred Maucher, Matthias Bartenschlager und Johann Bittner (von links) für einen Männerkochkurs in Egelhofen. Jetzt war die Gruppe auf dem Rad in Italien.

Ein außergewöhnliches, kulinarisches Quartett aus Egelhofen hat sich kürzlich auf die Reise nach Italien gemacht – eine Idee mit kuriosem Ursprung.

Von Max Kramer

Für gute Ideen braucht es manchmal nicht viel mehr als ein bisschen Wein, respektive Glühwein. Gleich zwei Beispiele dafür liefert ein ganz besonderes kulinarisches Quartett aus dem 200-Seelen-Dorf Egelhofen: Johanna Schwägle leitet dort seit gut zwei Jahren einen Männerkochkurs, den die drei Junggesellen Matthias Bartenschlager, Manfred Maucher und Johann Bittner eifrig besuchen. Und als wäre das nicht kurios genug, unternahm die Gruppe im August eine Reise: nach Italien, vier Tage, auf dem Fahrrad. Noch Fragen?

Die Geschichte beginnt im Dezember 2016, als in Egelhofen, wie alle zwei Jahre, ein Weihnachtsmarkt stattfindet. Man kennt und unterhält sich, trinkt Glühwein. Dann erreicht Johanna Schwägle, gelernte Hauswirtschafterin, eine Frage: Thermomix, ja oder nein? Ihre Antwort an Johann Bittner: „Das Geld kannst Du Dir sparen – gib es mir und ich bringe Dir das Kochen bei“, erinnert sich Schwägle heute. „Irgendwann standen dann alle drei da. Als es dann wieder hell wurde, haben wir beschlossen: Wir machen einen Kochkurs!“

Der Männerkochkurs mit Johanna Schwägle aus Egelhofen fährt nach Tramin

Jeden Monat einmal trifft sich die Gruppe seitdem abwechselnd im Zuhause eines der Teilnehmer. Inzwischen ist der Kochkurs bei Speise 33 angekommen. Den Einkaufszettel schreibt Johanna Schwägle, die Männer kaufen dann ein. „Ich achte darauf, dass die Zutaten – der Saison entsprechend – aus der Region kommen. Auch die Wünsche der drei Herren spielen natürlich eine wichtige Rolle.“ Das bedeutet meist: Fleisch. Zumindest die Beilagen sind in der Regel gesund, und auch Kuchen sind mittlerweile im Repertoire der Egelhofer. „Die drei sind alle single, aber kochen können sie jetzt – daran wird es nicht scheitern“, sagt Schwägle und lacht.

Die zweite außergewöhnliche Idee, eine Fahrradtour ins italienische Tramin, entstand laut Schwägle ebenfalls aus einer „Bier- und Weinlaune“ heraus. „Ich dachte zuerst: ’Wir, untrainiert wie wir sind? Ne, da bin ich raus!’“ Nach einiger Überlegung stimmte sie Anfang des Jahres schließlich doch zu, jedoch unter ihren eigenen Bedingungen: „Wir fahren nicht in zwei oder drei Tagen, sondern gemütlich in vier.“

Nach mehreren Trainingsfahrten in der Region ging die außergewöhnliche Reise schließlich am 8. August los. 400 Kilometer standen dem reisenden Kochkurs bevor, der Großteil davon auf der Via Claudia Augusta, die schon zu Zeiten der Römer Süddeutschland mit Norditalien verband. Das Ziel: Über Reutte und Landeck in Österreich nach Morter und schließlich nach Tramin.

Mit einfachsten Fahrrädern schafft es der Männerkochkurs aus Egelhofen

Eigentlich erfordert eine solch kräftezehrende Strecke professionellere Ausrüstung – darauf musste das Egelhofer Quartett allerdings verzichten. „Wir hatten einfachste Fahrräder“, sagt Johanna Schwägle. „Das bergauf und -ab war aber trotzdem machbar. Das habe ich mir viel schlimmer vorgestellt.“ Geholfen habe ihr dabei ihr Wille: „Ich dachte immer: Ich komme in Tramin an – egal wann, egal wie.“

Nur einmal, auf der dritten Etappe, kam Schwägler an ihre Grenzen. „Die Norbertshöhe hat elf Kehren und sieben bis acht Prozent Steigung. Das war wirklich heftig, auch weil dort viele Motorradfahrer unterwegs sind“, sagt Schwägle. „Da musste man wirklich aufpassen.“ Was erschwerend hinzu kam: Der bald folgende Reschensee war gerade einmal die Halbzeit auf der Tagestour. „Da war meine Stimmung auch zwischenzeitlich nicht mehr so gut“, sagt Schwägle lachend.

Ganz anders dagegen die Gefühlslage nach der Ankunft in Tramin am 12. August: „Das war ein einmaliges Feeling. Wir sind nicht die Fittesten, aber wir haben es geschafft. Das nimmt uns niemand mehr!“

