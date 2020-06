vor 33 Min.

Warum in Pfaffenhausen vor dem Marien-Altar ein Gerüst steht

Plus Der Innenraum der Pfarrkirche in Pfaffenhausen soll renoviert werden. Eine Voruntersuchung soll zeigen, was zu tun ist.

Von Josef Hölzle

Die Pfarrkirche St. Stephan in Pfaffenhausen gehört wohl zu den größten und bedeutendsten Kirchen in der Diözese Augsburg. Stolz ragt sie mit ihrem rund 60 Meter hohen Zwiebelturm aus der Marktgemeinde und aus dem Mindeltal hervor. Erbaut wurde sie ab 1782 unter Fürstbischof Clemens Wenzeslaus, der sie 1789 selbst geweiht hat. Ihre Ausmaße sind beeindruckend: Das mächtige Kirchenschiff hat eine Breite von 19,35 Metern, die Gesamtlänge der Kirche zählt 50 Meter. Auch die Höhe der Innendecke mit knapp 18 Metern ist ungewöhnlich. Es ist ein frühklassizistischer Bau, der von bedeutenden Baumeistern und Künstlern seiner Zeit gestaltet und im klassizistischen Stil ausgeschmückt wurde. Das riesige Deckengemälde von Johann Anton Huber aus Augsburg – mit der Steinigung des Stephanus – gilt als zweitgrößtes frei stehendes Deckengemälde (also ohne Säulen) in Bayern.

Damit bekam Pfaffenhausen eine herausragende Bischofskirche, die der ursprünglichen Ur- und Großpfarrei mit einem bischöflichen Priesterseminar in Pfaffenhausen würdig war. Doch die große Kirche wurde fortan auch eine große Herausforderung hinsichtlich Pflege und Erhaltung. Mal mussten der Turm und die große Kuppel saniert werden, mal galt es das Dach neu zu decken und den Dachstuhl zu erneuern.

Nach der Außen- und Dachrenovierung ist jetzt der Innenraum der Pfarrkirche dran

Auch die lange Außenfassade bedurfte immer wieder einer Auffrischung. Hinzu kamen regelmäßige Innenrenovierungen, die Stabilisierung der Emporen und die Erneuerung der großen Kirchenfenster. So steht nach der großen Außen- und Dachrenovierung zwischen 2005 und 2008 nun bereits wieder eine dringende Erneuerung und Auffrischung des stark verschmutzten und angegriffenen Inneren an.

Dieses Projekt soll nun angepackt werden. Begonnen wird mit einer Untersuchung der umfassenden Schäden an Objekten, Wänden und Mauerwerk durch fachkundige Restauratoren und Stuckateure. Auch die gefasste Ausstattung, die Fresken, Architekturmalereien und die Leinwandgemälde werden begutachtet. Zum Vorgehen gehören dabei eine restauratorische Voruntersuchung an den Wänden und die Erstellung einer sogenannten Musterachse. Dafür wurde im nordöstlichen Raum der Kirche vor dem Marienaltar bereits vorübergehend ein hohes Gerüst aufgestellt.

Auch Experten der Diözese und Denkmalpfleger sind in Pfaffenhausen eingebunden

Die in diesem Raumteil erarbeiteten Ergebnisse und Erkenntnisse der Fachleute sollen dann Grundlage sein für ein umfassendes Bild der Schäden, Mängel und Herausforderungen – und damit auch eine Basis für konkrete Ausschreibungen und Lösungen. Eingebunden in den Prozess sind auch die Fachleute der Diözese und des Landesamts für Denkmalpflege. Einen Zeitplan für die Innenrenovierung gibt es noch nicht.

