Warum in Rammingen die Welt noch in Ordnung ist

Auf dem Land – und vor allem auf dem Dorf – ist die Welt noch in Ordnung, sagt man. Man sagt es oft, weil man es halt immer schon so gesagt hat. Doch wer sich anschaut, was in unseren Dörfern so auf die Beine gestellt wird, erkennt schnell, dass hier viel Wahres dran ist.

Das Bezirksmusikfest in Rammingen zeigte gerade wieder, mit welchem Eifer und welchem Zusammenhalt da eine Dorfgemeinschaft zu Werke gehen kann, um gemeinsam Erstaunliches zu schaffen. Die Ramminger können stolz auf sich sein, beispielhaft für viele andere funktionierende Dorfgemeinschaften im Unterallgäu.

