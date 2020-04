Warum man jetzt nicht einfach ins "Holz" gehen sollte

Plus Gerade helfen viele Laien beim Beseitigen der Sturmschäden im Wald. Das kann jedoch sehr gefährlich werden, warnt die Berufsgenossenschaft

Der Coronavirus hat auch das Unterallgäu fest im Griff. Die Menschen bangen um ihre Gesundheit. Zusätzlich haben die „stürmischen Damen“ namens „Bianca“ und „Sabine“ Anfang des Jahres für Aufregung gesorgt und in Feldern und Wäldern des Landkreises tiefe Spuren der Verwüstung hinterlassen. So ist auch in der Forstwirtschaft derzeit Nachbarschaftshilfe groß geschrieben.

"Kurzarbeiter" gehen hohes Risiko ein

Junge Leute aus Industrie und Handwerk, denen ihre Chefs angesichts der Corona-Krise Kurzarbeit verordnet haben, sind gerade in den Forsten unterwegs, um Eltern, Familienangehörigen, Nachbarn und Freunden bei der Aufarbeitung des Sturmholzes und der Beseitigung der von Käfern befallenen Baumstämme zu helfen. Auch in landwirtschaftlichen Betrieben und Werkstätten wollen sich „Kurzarbeiter“ nützlich machen – und gehen dabei ein hohes Risiko ein.

„Bei Arbeiten in Wald und Feld lauern für Nichtprofis tödliche Gefahren“, macht sich Michael Miller Sorgen. Der Sicherheitsberater der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft aus Derndorf, von dessen 9716 versicherten Betrieben zwei Drittel Waldbesitzer sind, weiß aus Erfahrung: „Der Unterallgäuer geht nicht zum Waldbaden, der geht ’ins Holz’.“

Heuer bereits 16 tödliche Unfälle in Bayern

Miller hofft, dass seine Warnung nicht ungehört verhallt und nennt Zahlen. In diesem Jahr haben sich in Bayern bereits 16 tödliche Unfälle in der Land-und Forstwirtschaft ereignet, sechs davon allein in Wäldern. Das Allgäu macht da keine Ausnahme. Auch in diesem Landstrich mehren sich die Unfallzahlen. Gerade wird Miller ein Unfall gemeldet. Im Bereich Memmingen hat sich ein junger Mann bei Baumfällarbeiten in die Wade gesägt.

Wie es dazu kommt? „Viele Wald besitzende Landwirte halten sich nicht für Laien, sondern für Profis“, bemerkt Miller. „Schließlich gehen wir seit Generationen ins Holz“, hört er immer wieder und weist darauf hin, dass bäuerliche Waldbesitzer eher selten eine forstliche Ausbildung absolviert haben. Sie liegt unter fünf Prozent.

Zwei Drittel des Waldes landwirtschaftlich genutzt

„Da ist es kein Wunder“, so der Sicherheitsberater, „dass bäuerlicher Waldbesitz in Bayern zu 72 Prozent an schweren und mit 80 Prozent an tödlichen Unfällen beteiligt ist“. Im Freistaat werden zwei Drittel der Waldfläche traditionell von Landwirten bewirtschaftet. Will heißen: „Brennholz machen und alle paar Jahre Bauholz ernten.“

Doch Miller äußert nicht nur Kritik, er hat auch wertvolle Tipps für die „grüne Branche“. Bei der Aufarbeitung von Windwurf sollten möglichst effektiv, wirtschaftlich und Ressourcen schonende Forstmaschinen wie „Harvester“ eingesetzt werden. Auch Seilwinden hält er für geeignet. Um das Risiko von Verletzungen oder gar tödlichen Unfällen zu minimieren, sollte nur qualifiziertes Personal Reparaturen und Aufräumarbeiten erledigen.

Schließlich stellt sich noch die Frage: Sind Arbeiten in Wald und Feld immer versichert? Miller antwortet mit einem „Jein“. Im Einzelfall komme es auf den Zweck der Arbeiten an. Ob Versicherungsschutz besteht, darüber klärt übrigens die landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft auf.

Lesen Sie auch: