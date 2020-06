vor 32 Min.

Warum nicht mal „Maria to go“ mit dem Drahtesel?

Plus Bad Wörishofens Pfarrer Andreas Hartmann erkundet seine Heimat gerne mit dem Fahrrad. Warum er sich dabei manchmal über E-Bikes ärgert.

Von Franz Issing

Frische Luft, Bewegung und die Kneippstadt samt ihren Ortsteilen mit ganz anderen Augen entdecken. Mit dem Fahrrad ist dies problemlos möglich. Auch Pfarrer Andreas Hartmann strampelt im Trend der Zeit und schwingt sich neuerdings gerne auf sein Fahrrad.

Stille Orte in und rund um Bad Wörishofen

„Hoch lebe der Drahtesel“ lautet daher in Corona-Zeiten das Credo des Stadtpfarrers. Vom Sattel aus hat er auf seinen Touren von Osterlauchdorf bis Stockheim, von Schlingen bis Kirchdorf sowie in und um Bad Wörishofen viele stille Orte ausgemacht, an denen Maria verehrt wird, man die Natur genießen und man auch beten kann. Dies brachte ihn auf die Idee, eine Tour zusammenzustellen und einfach mal Marienandachten „to go“ anzubieten.

Und dies an 14 Stationen, Kapellen und Bildstöcken in der näheren Umgebung, die zu Fuß oder mit dem Rad leicht zu erreichen sind. „Es gibt Kaffee to go, warum also nicht auch mal zur Gottesmutter radeln und bei „Maria to go“ ihren Segen erbitten“, dachte er sich. Die Aktion läuft seit Mai und wurde schon von vielen Gläubigen angenommn. Besuche, Gottesdienste und Veranstaltungen, die er früher mit dem Auto abgeklappert hat, steuert er in Corona-Zeiten als „Pedalritter“ an. Fast schon zum Umweltengel ist der Geistliche so geworden. „Man ist auf zwei Rädern in der Stadt viel schneller unterwegs, sieht vieles aus ganz anderer Perspektive und kann auch mal anhalten und mit den Leuten ratschen“ preist der Stadtpfarrer die Segnungen seiner Radtouren, die ihm auch ein Stück Romantik und Abenteuer vermitteln.

„Die eigene Region zu erkunden, ja neu kennen zu lernen, das hat schon was“, bemerkt Hartmann und verrät, was ihm bei der Entdeckung seines „Schnellfußes“ so alles aufgefallen ist.

Gerade im Stadtverkehr ist Bad Wörishofens Pfarrer Hartmann mit dem Fahrrad flott unterwegs

„Man ist mit dem alternativen Verkehrsmittel in der Stadt auch nicht langsamer unterwegs, als mit dem Auto, auf das ich früher wegen vieler Abendtermine immer angewiesen war“ gibt er sich überzeugt. Will heißen: „Um ein Auto abzuhängen, muss man kein Kampfradler sein“.

Und jetzt kennt der Seelsorger der Pfarreiengemeinschaft Wörishofen sie alle, die schönen Ecken in der Stadt und auf dem Land, die Wassertretbecken, Badestellen, die Kreuze am Wegesrand und auch die zahlreichen Marien-Bildstöcke. „Auf zwei Rädern ist man wirklich unterwegs und kommt nicht nur an“, hat er buchstäblich erfahren.

Dies hat auch der 35. US-Präsident John F. Kennedy schon so gesehen, der einmal sagte: „Nichts ist vergleichbar mit der einfachen Freude Rad zu fahren.“ In der Tat, mit dem Rad steht man nie im Stau, es bringt einen direkt von Tür zu Tür und die nervige Parkplatzsuche entfällt.

In seiner Freizeit radelt der junge Pfarrer gerne an der Wertach entlang bis Frankenhofen. „Die Strecke zu den Stauseen ist mein absolutes Lieblingsziel“, verrät er und schwärmt: „Sich dort bei untergehender Sonne in einer Wiese auf einer Decke ausstrecken und Picknick zu machen, das ist wie Urlaub.“

Ein E-Bike kommt für Hartmann nicht infrage. „Dafür bin ich noch zu jung“, sagt er mit einem scherzhaften Augenzwinkern.

Er gibt aber zu, dass es ihn schon ärgert, wenn ihn auf dem Radweg am Berg E-Biker in schneller Fahrt überholen.

Kneippen mit dem Profi

