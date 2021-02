vor 19 Min.

„Warum sollte ich denn schon geimpft sein?“

Bürgermeister im Wertachtal wollen abwarten

Von Alf Geiger

Während tausende Beschäftigte im Gesundheitswesen noch auf ihre Corona-Impfung warten, werden immer mehr Fälle bekannt, in denen sich Amtsträger und Politiker bereits frühzeitig eine Impfung gesichert haben. Nach dem Landrat des Kreises Donau-Ries und dem Oberbürgermeister von Donauwörth haben jetzt auch der Augsburger Bischof Bertram Meier und sein Generalvikar Harald Heinrich eingeräumt, bereits geimpft worden zu sein (MZ berichtete).

Auf MZ-Anfrage nahmen auch die Bürgermeister im Wertachtal Stellung – Türkheims Rathauschef Christian Kähler allerdings eher mit Unverständnis: „Warum sollte ich denn schon geimpft sein?“, wunderte sich der 53-Jährige. „Selbstverständlich werde ich warten, bis ich an der Reihe bin“, betont Kähler

Auch sein Amtskollege Peter Kneipp (62) aus Amberg wurde bisher nicht geimpft: „Ich habe mich bisher auch nicht zur Impfung angemeldet bzw. um einen Termin bemüht“, so Kneipp.

„Natürlich nicht“, sagt Bürgermeister Robert Sturm (55) ausEttringen und betont: „Risikogruppen haben Vortritt und dazu gehöre ich Gott sei Dank nicht. Er werde warten, bis er an der Reihe ist, was aber keineswegs auch als Ressentiment gegen die Impfungen gedeutet werden könne: „Was soll man zum Thema Impfdrängler sagen, Ellenbogenmentalität gab es schon immer. Wenn es um Gesundheitsfragen in einer Pandemie geht, ist Disziplin und Rücksichtnahme wichtiger denn je“, so Sturm.

„Ich bin noch nicht geimpft“, sagt Anton Schwele, Bürgermeister in Rammingen. Die Impfungen findet er sehr gut. Es ist wohl der einzige Weg die Pandemie in den Griff zu bekommen“, glaubt Schwele (68). Es werde sicher das eine oder andere Problem auftreten, da nicht jede Person eine Impfung gleichermaßen verträgt. „In anderen Ländern bestehen viel mehr Impfpflichten, ich kenne das von meinen Reisen nach Afrika und Indien. Ohne entsprechende Impfungen kann man da halt nicht einreisen.“, so Schwele: „Von Vordränglern halte ich gar nichts. Mir wurden auch schon Angebote gemacht, ich habe aber dankend abgelehnt“, so Schwele“.

Norbert Führer aus Wiedergeltingen sagt: „Nein, ich bin noch nicht geimpft. Ich gehöre zur Generation 60, die wohl ab etwa Juni geimpft werden kann“. Für ihn gibt es „keine Begründung, warum Amtsträger hier Vorteile genießen sollten“. Die wenigen Impfdosen sollten für die Generation 80+ und das Pflegepersonal verwendet werden, so der Bürgermeister.

