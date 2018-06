11.06.2018

Was Kinder stark im Leben macht

Selbstwertgefühl ist nichts Selbstverständliches. Eltern können viel falsch machen

Von Johann Stoll

Der kleine Sven (Name geändert) ist der ganze Stolz seiner Eltern. Wenn Sven übers Fußballfeld trabt, spielt er mindestens so gut wie Messi. Wenn Sven den Stift in die Hand nimmt und seinen Namen in windschiefer Schrift aufs Papier krakelt, geraten Mama und Papa in Dauerverzückung. Keiner ist besser, keiner ist klüger. Sven über alles.

Dem sechsjährigen Buben, der längst zum kleinen Pascha herangereift ist, gefällt diese Rolle. Einen Gefallen tun ihm seine Eltern mit der Dauerloberei aber nicht, sagt die Diplompädagogin Christine Hirschberger. Das Selbstwertgefühl wächst mit pauschalem Hochjubeln nicht. Wer seinem Kind wirklich Gutes tun will, „applaudiert nicht ständig“. Aber er sollte wenigstens einmal am Tag ein konkretes Verhalten oder einen Prozess loben. Auch wenn etwas nicht gleich auf Anhieb gelungen ist, lässt sich ein Kind zumindest für sein Bemühen loben. Genauso schlecht ist, ein Kind grundsätzlich zu kritisieren in der Art: Du kannst das ja nicht. Du wirst das nie lernen. Ein Kind dürfe man nie als Ganzes abwerten.

Mangelndes Selbstwertgefühl kann sich durch das ganze Leben ziehen. In der psychologischen Beratungsstelle der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung KJF in Mindelheim sind es in jüngster Zeit besonders viele junge Erwachsene, die „über ihr eigenes Aufwachsen nachdenken“, wie es Hirschberger formuliert. Diese jungen Leute trauen sich nichts zu, haben Angst vor Veränderung und scheuen den Kontakt mit Menschen.

Nicht selten sind das Scheidungskinder. „Trennung und Scheidung wirkt sich unglaublich stark auf das Selbstwertgefühl von Kindern aus“, sagt Hirschberger. Alle Sicherheit bricht weg.

Wer sich selbst nicht wertschätzt, sagt Hirschberger, „hat einen Negativblick auf sich selbst“. Wenn ein Kind eine zwei in einer Mathematik-Schulaufgabe bekommt, deutet das ein Schüler mit mangelndem Selbstbewusstsein oft wie folgt um: Ich habe Glück gehabt, die Aufgabe war leicht oder der Lehrer hat es gut mit mir gemeint. Ein selbstbewusstes Kind sagt: Ich habe gut gelernt, jetzt habe ich dafür auch eine gute Note bekommen.

Was aber hilft Kindern, ein gutes Selbstbewusstsein zu bilden? Christine Hirschberger rät, Kindern ein Instrument erlernen zu lassen. „Das macht viel Mühe, der Aufwand ist groß und es kommt zu Rückschlägen“. Wer Trompete, Klarinette oder Geige einigermaßen beherrschen will, „lernt die eigene Leistung zu schätzen“. Hinzu kommt, dass Kinder sich beim gemeinsamen Musizieren in einer Gruppe aufgehoben fühlen.

Wer lieber Sport treibt, kann auch das tun. Wer gut Fußball oder Handball spielt, der gewinnt genauso an Selbstbewusstsein. Immer wieder kommt die Pädagogin auf die Rolle der Eltern zurück. Der Trend, Kindern alles abzunehmen, schadet den Kindern mehr, als es nützt. Wenn ein Kind einem Nachbarn das Blumenbeet beschädigt hat, sollten Eltern das Kind mit einem Geschenk hinschicken, damit es sich entschuldigt. „Oft übernehmen das aber die Eltern, und das ist falsch“, sagt Hirschberger. Dann hat das Kind keinen Lerneffekt. Kinder müssten lernen, Konflikte selbst zu lösen.

Fehlendes Selbstwertgefühl kann Folgen für das ganze Leben haben. „Diese Menschen bleiben weit unter ihren Möglichkeiten“. Sie unterschätzen sich, sind nicht glücklich und zufrieden. Sie werten Misserfolge viel zu stark, meint Hirschberger. Wer immer nur Defizite sieht und nie das Positive, macht sich sein Leben selbst schwer.

Rat und Hilfe bietet kostenlos die KJF Erziehungs-, Jugend-und Familienberatungsstelle in der Mindelheimer Steinstraße 20. Kontakt unter der Telefonnummer 08261/3132.

Themen Folgen