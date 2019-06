vor 18 Min.

Was Pfingsten mit dem Heiligen Geist zu tun hat

Das Pfingstfest gilt als „Geburtstag der Kirche“ und ist in Mindelheim und Pfaffenhausen auch ein beliebter Veranstaltungstermin.

Von Josef Hölzle

Mit dem Pfingstfest begehen die christlichen Kirchen ein uraltes Hochfest. Sie feiern dabei den „Geburtstag der Kirche“. Es liegt jeweils 50 Tage nach Ostern und fällt als „bewegliches Fest“ meist noch in die Zeit des Blühens und des Wachsens in der Natur. Heuer trifft das Fest allerdings auf einen ziemlich späten Frühjahrstermin. So ist schon längst die „Pfingstblua“, wie man früher im Unterallgäu zum Flieder sagte, verblüht, doch die prächtigen Pfingstrosen stehen noch in voller Blüte.

Das Wort „Pfingsten“ kommt aus dem griechischen Wort pentecoste. Es heißt „der fünfzigste Tag“ (nach Ostern). Durch den beweglichen Ostertermin variiert also auch das Pfingstfest. Es kann im Lauf der Jahre zwischen dem 10. Mai und dem 13. Juni liegen.

In vielen Kirchen wurde der Heilige Geist als Taube aus dem "Heilig-Geist-Loch" herabgelassen

Pfingsten ereignete sich durch die biblisch berichtete Herabkunft des „Heiligen Geistes“ 50 Tage nach der Auferstehung Christi. So hieß es, dass der Heilige Geist mit Feuerzungen über die Jünger kam und sie in vielen fremden Sprachen sprechen ließ. Dargestellt wird der „Heilige Geist“ in der Kirche von alters her als weiße Taube. Deshalb wurde früher die Herabkunft des Heiligen Geistes in den Kirchen recht realistisch vorgeführt. So wurde in vielen Dorfkirchen eine lebende oder auch hölzerne Taube aus dem sogenannten „Heilig-Geist-Loch“ herabgelassen.

Da der geistliche Gehalt dieses Festes nicht so einfach zu vermitteln ist wie etwa Weihnachten oder Ostern, hat Pfingsten als Fest auch nicht deren große Volkstümlichkeit erreicht. Es gibt jedoch viele freundliche Mitmenschen, die nach altem Brauch zum Pfingstfest liebe Grüße verschicken und „frohe Pfingsten“ wünschen.

In Mindelheim treffen sich Oldtimerfreunde, in Pfaffenhausen ist Pfingstmarkt

Für die Schüler und Lehrer bringt das Pfingstfest die beliebten Pfingstferien und für die Arbeitnehmer zumindest einen Doppelfeiertag. Dass der Pfingstmontag ein Feiertag ist, hat eine lange arbeitnehmerfreundliche Tradition. Er wird gerne zu Spaziergängen und Ausflügen in die grünende Natur genutzt.

Pfingsten ist längst aber auch ein beliebter Veranstaltungstermin. So gibt es vielerorts im Lande „Pfingstumritte“ sowie alljährlich vielerlei „Pfingsttreffen“. Gut etabliert hat sich seit 36 Jahren am Pfingstsonntag in Mindelheim das Pfingsttreffen der Oldtimerfreunde mit Ausstellung und Sonderschau von alten Fahrzeugen in der Innenstadt. Eine stolze Tradition seit dem Jahre 1690 hat auch der beliebte Pfingstmarkt in Pfaffenhausen, der immer am Pfingstmontag abgehalten wird.

