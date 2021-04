Was Türkheims Bürgermeister Kähler von den Schragl-Plänen hält

Plus Türkheims Bürgermeister reagiert auf die Sorgen der ortsansässigen Konkurrenz und verteidigt die Geheimhaltung. Die betroffenen Unternehmer sehen das dennoch ganz anders.

In einem Schreiben an die neun ortsansässigen Unternehmer aus der Autobranche hat Türkheims Bürgermeister Christian Kähler für Verständnis für die Vorgehensweise und Entscheidung des Türkheimer Gemeinderates geworben, die Weichen für eine Ansiedelung des Autohauses Schragl an ein Grundstück an der Autobahn zu stellen.

Im Namen einer „großen Mehrheit des Gemeinderates“ nimmt Kähler auch Stellung zu den Ängsten der ortsansässigen Unternehmen, die um ihre Existenz fürchten: „Wir betrachten die Ansiedelung eines großen und erfolgreichen Unternehmens mit derzeit rund 130 Arbeitsplätzen als gut für Türkheim“, so Kähler. Zudem sei der Markrat überzeugt, dass die betroffenen Türkheimer Unternehmen „durch die Ansiedelung des Autohauses Schragl nicht gefährdet werden“, so Kähler und fügt hinzu: „Sie werden sich weiterhin erfolgreich in einem zweifellos umkämpften Markt behaupten.“

Gemeinde Türkheim ist nicht Eigentümerin des "Sahnegrundstücks" an der Autobahn

Zwar könne der Gemeinderat auch „ihre Bestürzung und auch ihre Fragen und Sorgen gut nachvollziehen“, so Kähler. Immerhin habe es schon kurz nach der nicht öffentlichen Behandlung der Schragl-Pläne im Gemeinderat „Gerüchte und Halbwahrheiten“ gegeben, noch bevor die Mindelheimer Zeitung über die Geheimpläne berichtete. Dabei merkte Kähler auch an, dass aus seiner Sicht „nicht alles in diesem Pressebericht zutrifft“.

Auf Nachfrage der MZ wurde Kähler dann konkreter: Die Gemeinde Türkheim habe in der Vergangenheit noch nie nach einer passenden Nutzung gesucht habe, da das betreffende Grundstück nicht im Eigentum der Kommune sei. Auch werden die Projektbeteiligten nicht freiwillig eine „stattliche Summe“ als Abschlagszahlung an die Gemeinde Türkheim zahlen. Laut Kähler sei es der Gemeinde vielmehr gelungen, den Projektbeteiligten in mehreren Verhandlungsrunden eine stattliche Summe abzuringen: „Diese stattliche Summe ist weitaus höher als die Unkosten für die Erschließung und soll ja auch die entgangene Wertschöpfung beim Grundstück kompensieren“, betont Kähler.

So sei der Markt Türkheim wegen der „zu schluckenden Kröte einer abweichenden Vorgehensweise“ letztlich gleich oder besser gestellt, als wenn die Gemeinde vorübergehend Eigentümer des Grundstücks geworden wäre und das Grundstück durchgehandelt hätte, ist Kähler überzeugt.

Sein Fazit: So wie bei bisherigen Gewerbegebietsausweisungen auch vereinnahme die Gemeinde einen „angemessenen Teil der Wertschöpfung aus der Aufwertung der Grundstücke“ und entscheide, wer hinkommt und was auf dem Grundstück passiert. Kähler: „Das Ergebnis ist also sehr ähnlich der bisherigen Vorgehensweise, nur der Weg dorthin ist eine andere Variante, die Kröte ist also nicht so dick wie beschrieben“.

Kosten für den Straßenbau kämen auf den Investor keine zu, da die Unterfeldstraße ja bereits fertig ausgebaut sei und die innere Erschließung des Grundstücks sei immer Sache des Investors.

Türkheimer Unternehmer aus der Autobranche fürchten um ihre wirtschaftliche Existenz

Eine existenzbedrohende Konkurrenzsituation sehe der Gemeinderat durch die geplante Bündelung der beiden Schragl-Standorte Bad Wörishofen und Mindelheim in Türkheim ohnehin nicht, heißt es in dem Schreiben an die Unternehmer weiter: „Die Türkheimer Autohäuser sind gut aufgestellt, genießen einen guten Ruf und haben sich über Jahrzehnte einen zufriedenen Kundenstamm aufgebaut“, schreibt Kähler. Daher gehe der Gemeinderat davon aus, dass „zufriedene Kunden dem Autohaus oder der Werkstatt ihres Vertrauens überwiegend treu bleiben“.

Das Autohaus Schragl wechsle ja nicht nach Türkheim, weil es zu wenige Kunden hat und Ihnen Kunden wegnehmen will“, beruhigt Kähler. Vielmehr finde Schragl „das Türkheimer Einzugsgebiet attraktiver als die deutlich größere Region Mindelheim/Bad Wörishofen“, so Kähler.

Lesen Sie dazu auch: Pläne des Autohauses Schragl: Warum nur diese Geheimniskrämerei in Türkheim?

Der Türkheimer Bürgermeister bittet die Unternehmer auch „um Verständnis, dass dieses Thema bislang nicht öffentlich behandelt werden musste“, da es sich um ein Grundstück handle, das sich nicht im Eigentum der Gemeinde befinde und aktuell kein Baurecht für die Pläne des Eigentümers und Investors bestehe.

Bei den Gesprächen mit Bürgermeister und Gemeinderat habe geklärt werden sollen, ob die Umsetzung dieser Idee auf dem betreffenden Grundstück machbar/denkbar gewesen wäre: „Dieses Thema hat zu diesem Zeitpunkt doch in der Öffentlichkeit und Presse nichts zu suchen“, ist Kähler überzeugt, schließlich gehe es ja auch „um die berechtigten Interessen und den Schutz unserer Gesprächspartner“. Daher verspricht Kähler, dass wir „dieses Thema in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung vorgestellt hätten“, so der Rathauschef. Dies sei in einer der Sitzungen im Mai geplant: „Sobald die Gründe für die Geheimhaltung weggefallen wären“.

Die betroffenen Unternehmer sehen das zum Teil völlig anders: „Wieso ist von ’Halbwahrheiten’ und Gerüchten die Rede?“, fragt ein Unternehmer. Für ihn steht vielmehr fest: „Die Verantwortlichen der Gemeinde haben unsere Sorgen und Ängste nicht verstanden. Sie ignorieren sie sogar!“, wettert ein Autohändler. Dass die Firma Schragl die betroffenen Unternehmer jetzt zu einem „Runden Tisch“ eingeladen habe, findet er zwar gut, aber: „Das hätten wir uns von den Verantwortlichen der Gemeinde Türkheim erhofft“.

Bestenfalls „ganz nett“ findet ein anderer Unternehmer die Argumentation des Bürgermeisters – an der Existenzangst der Autohändler in Türkheim habe sich aber nichts geändert: „Eine Firma mit wie angegeben 130 Mitarbeitern kann auf lange Sicht nicht von der Elektromobilität leben. Das heißt, sie werden auch in unserem Markt versuchen, Kunden anzuziehen“, schildert ein Firmeninhaber seine Bedenken. Dass die MZ die Geheimpläne öffentlich gemacht hat, fand einer der betroffenen Unternehmer gut: „Hut ab, dass sie so viel Courage haben!“

Lesen Sie dazu auch: Autohaus Schragl will in Türkheim Vollgas geben

Wie die Konkurrenz in Türkheim auf die Schragl-Pläne reagiert