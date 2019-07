vor 30 Min.

Was braucht die Innenstadt?

Planer suchen nun Antworten bei den Menschen im Stadtkern von Bad Wörishofen

Was fehlt in Bad Wörishofens Innenstadt? Was oder welche Einrichtung wird dagegen von Bürgern sehr häufig besucht und genutzt? Diese und weitere Fragen sollen nun die Bürger selbst beantworten. Es ist der zweite Schritt auf dem Weg zu einem sogenannten integrierten städtebaulichen Konzept, kurz Isek, welches die Stadt Bad Wörishofen derzeit erstellen lässt.

Voraus ging bereits eine Bürgerwerkstatt im Kursaal am 25. Juni, wo die Bürger zu den Planern kamen. Nun geht es den umgekehrten Weg, die Konzeptentwickler werden die Menschen in der Innenstadt direkt befragen. Das wird nach Auskunft der Stadtverwaltung vom Dienstag in den kommenden Wochen passieren. „Die Befragung erfolgt anonym und unterliegt dem Datenschutz“, teilt die Rathaus-Pressestelle dazu mit.

Ziel des Isek ist eine Stärkung der Innenstadt als Versorgungszentrum, Wohnstandort aber auch als Tourismusstandort. Welche Probleme müssen behandelt werden und welche realistischen Möglichkeiten gibt es hierfür? Um diese und weitere Fragen beantworten zu können hat die Stadt Bad Wörishofen eine Beratungsagentur und ein Architekturbüro mit der Erstellung des Konzeptes beauftragt. Der Stadtrat hat das Isek gefordert und auch beschlossen. Definiert werden sollen auch die Schwerpunktaufgaben der Zukunft, welche „zukünftig als Grundlage zur Förderung von Projekten und Maßnahmen dienen sollen“, heißt es weiter. (mz)

Themen Folgen