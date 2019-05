17:00 Uhr

Was der Kindergarten St. Anna in Wörishofen braucht

Vor 120 Jahren wurde der Kernstadt-Kindergarten auf Wunsch Kneipps gegründet. Nun gibt es Sanierungsbedarf. Wie Eltern, Stadt und Kirche helfen.

Von Wilhelm Unfried

Vor 120 Jahren begann eine neue Zeit in Bad Wörishofen. Damals, im Mai 1899, wurde der Grundstein für den Kindergarten St. Anna in Bad Wörishofen gelegt, auf Anregung von Pfarrer Sebastian Kneipp. In der jüngsten Haushaltsdebatte im Stadtrat wurden auch Stimmen laut, die eine Sanierung des Kindergartens forderten. Vor allem Marion Böhmer-Kistler (CSU) machte den Kindergarten dort zum Thema. Das alte Gebäude wurde als marode bezeichnet. Und so hat Martin Kistler im Jubiläumsjahr an Bürgermeister Paul Gruschka (FW) einen Wunschzettel gesandt. Kistler will nicht von unzumutbaren Zuständen sprechen, aber ganz oben stehe der Wunsch nach einer größeren Küche.

Die jetzige Küche sei für 25 Kinder eingerichtet worden, heute würden täglich mehr als 90 Kinder verköstigt, berichtet die Kindergartenleiterin Evi Schuster.

Weiter möchte Kistler die Wohnungen in den oberen Stockwerken des Altbaues leer räumen, um mehr Platz für den Kindergarten zu bekommen und außerdem müssten nach und nach die Toiletten erneuert und auch einige Fenster ausgetauscht werden.

Der Wörishofer Martin Kistler ist die Seele des Hausen

Beneidet wird die Einrichtung für den Garten nach Süden mit den herrlichen Kastanienbäumen. Dieses Areal wurde nun erweitert, es kam ein Hügel mit einer Rutsche dazu. Dafür hatte sich der Elternbeirat mächtig ins Zeug gelegt. Evi Schuster bedankte sich bei der Einweihung bei den Familien Kienle, Barth, und Kuhs, die eine Hütte gespendet hatten und dem Elternbeirat für die gespendete Rutsche. Und natürlich bei Martin Kistler, den Schuster als „Seele des Hauses“ bezeichnete.

Die große Kindergartenfamilie feierte die Erweiterung des neuen Spielbereichs und das Jubiläum gemeinsam. Diakon Peter Oelkrug segnete die Anlage mit neuer Rutsche und Gartenhütte und betete für ein unfallfreies Spiel der Jüngsten. Ermöglicht wurde diese Erweiterung, so Kirchenverwalter Martin Kistler und Kindergartenleiterin Evi Schuster, dank der Unterstützung von Eltern, Kirchen, Kloster und Stadt.

Der katholische Kindergarten St. Anna war seinerzeit eine Herzensangelegenheit von Pfarrer Sebastian Kneipp. Er gab den Anstoß in Bad Wörishofen eine „Erziehungs- und Bildungsstätte“ einzurichten. In seinem Testament reservierte Kneipp damals 5000 Mark für den Bau einer Kinderbewahranstalt, wie das damals hieß. Diesen Wunsch erfüllten ihm die Schwestern des Dominikanerinnenklosters Bad Wörishofen bald nach seinem Tode.

Das Kloster übernahm die Trägerschaft, die Gemeinde Wörishofen gab das Grundstück

Das Kloster übernahm die Trägerschaft, die Gemeinde stellte das Grundstück zur Verfügung, so die Chronik. Im Mai 1899 erfolgte die Grundsteinlegung und ein Jahr später wurde der Kindergarten eingeweiht.

Die Entwicklung des Kindergartens, der übrigens mit 100 Kindern begann, ist ein Spiegelbild der Deutschen Geschichte, mit Höhen und Tiefen. So wurde der Kindergarten 1945 ausquartiert, weil der Kindergarten in ein Lazarett umgewandelt wurde.

In der Folge stiegen die Belegzahlen kontinuierlich, obwohl 1966 in der Gartenstadt ein zweiter Kindergarten installiert wurde. Die Folge war ein Neubau 1968/69. Im Jahre 1989 wurde eine zusätzliche fünfte Gruppe mit Vormittagsbetreuung eingerichtet. Im Jahre 1995 übergab das Kloster den Kindergarten an die katholische Kirchenstiftung St. Justina. 2010 entstanden zwei Krippen-Gruppen.

Heute hat der Kindergarten, so Evi Schuster, 153 Kinder in fünf Kindergarten- und zwei Krippengruppen.In der Krippe sind derzeit 24 Kinder in zwei Gruppen. Die Kinder können ab sechs Monaten aufgenommen werden. Weiter wird im Kindergarten die sprachliche Entwicklung speziell durch eine ausgebildete Sprachkraft gefördert. Dabei geht es unter anderem um die Fähigkeit, Bedürfnisse, Fragen und Ängste auszudrücken.

Die Lehre Kneipps ist im Kindergarten sehr präsent

Und man sei sich weiter seiner Wurzeln bewusst. Der Kindergarten habe eine so genannte „Kneipp-Zertifizierung“. In einem abgetrennten Areal findet man Armbecken und eine kindgerechte Wassertretstelle. Die Kindern sollen die fünf Säulen der Kneipp‘schen Lehre erfahren und erleben. Jedes Kind hat ein Säckchen mit den Utensilien für eine Wasseranwendung. In einem abgetrennten Teil befindet sich ein Wassertretbecken und ein Becken für Armbäder.

Pfarrer Andreas Hartmann sammelte die Kinder bei der Feier um sich.