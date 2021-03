11:00 Uhr

Was die Mindelheimer Stadträte zum Haushalt der Stadt sagen

Plus Mindelheim kann 2021 überraschend kräftig investieren. In Detailfragen zum diesjährigen Haushalt gehen die Meinungen der einzelnen Parteien aber auseinander. Ein Überblick.

Von Johann Stoll

Der Mindelheimer Stadtrat hat seinen Haushalt für 2021 verabschiedet. Überraschenderweise kann die Stadt kräftig investieren. Im Großen und Ganzen herrscht Einigkeit über den Haushalt zwischen den Parteien. Der Teufel steckt aber bekanntlich im Detail - und da gibt es unterschiedliche Meinungen. (Mehr zum Haushalt und den einzelnen Investitionen erfahren Sie hier: Haushalt: Noch mal ein gutes Jahr für Mindelheim)

Vorab: Alle Stadträte stimmten dem Zahlenwerk zu, wobei Franziskus Steber und Michael Helfert fehlten. Was die Gruppierungen zu sagen hatten, wobei alle die Verwaltung lobten, insbesondere die Kämmerei unter Leitung von Wolfgang Heimpel:

Christoph Walter, CSU

Christoph Walter, CSU: Mindelheim muss sich rechtzeitig Flächen sichern

Den Unternehmern und dem Freistaat Bayern sei Dank für dessen Corona-Hilfen – sie hätten besonderen Anteil daran, dass die Stadt in der Lage ist, in diesem Jahr 12,6 Millionen Euro zu investieren. Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sei es wichtig, antizyklisch zu investieren. Walter nannte die letzte Rate für die Sanierung des Freibades, das insgesamt über neun Millionen Euro kostet, wobei die Stadt davon 6,5 Millionen zu schultern hat. 2,1 Millionen Euro würden in Kitas investiert, knapp zwei Millionen in den Straßen- und Radwegebau. Kritisch sieht der CSU-Fraktionschef, dass im Haushalt lediglich eine halbe Million Euro für Grunderwerb vorgesehen sind. Für Bau- und Gewerbeland sei es wichtig, dass sich die Stadt rechtzeitig Flächen sichere. Und er hinterfragte die Personalkosten, die um gut 500.000 Euro auf 10,8 Millionen Euro ansteigen. Das seien alles Wünsche aus der Bürgerschaft. In den kommenden Jahren werde man sich an Haushalte mit weniger Einnahmen gewöhnen müssen.

Stefan Drexel (FW)

Stefan Drexel, Freie Wähler: Viel Investitionen und trotzdem Schuldentilgung in Mindelheim

In schwierigen Zeiten sei ein Haushalt auf solide Beine gestellt worden. Die Zeit der fetten Jahre sei vorbei. In den kommenden Jahren müsse die Stadt besonnen haushalten. Mit Bedacht müsse auf die Wünsche der Bürger reagiert werden. Drexel hob das Investitionsvolumen hervor. Er listete die 2,9 Millionen fürs Freibad auf, die 2,1 Millionen für die Kitas, 3,2 Millionen für Straßen, Kanal und Kläranlage. Dennoch gelinge eine Tilgung über 465.000 Euro. Der Schuldenstand werde Ende des Jahres auf 6,45 Millionen Euro sinken. Auch Drexel hob die Rolle der Arbeitgeber hervor, die mehr als 10.000 Arbeitsplätze in Mindelheim bereitstellen und so für Wohlstand sorgten.

Mehmet Yesil (SPD)

Mehmet Yesil, SPD: Bezahlbare Investitionen in den Klimaschutz

Der Sprecher der SPD-Fraktion vermisst im Haushalt Zukunftsthemen. Er nannte die Errichtung eines Parkhauses an der Georgenstraße, eine Veränderungssperre für das Maria-Ward-Areal, bezahlbarer Wohnraum, Steigerung der Aufenthaltsqualität für die Innenstadt, digitale Bildung für alle Kinder und Klima- und Umweltschutz. Beim Klimaschutz sieht die SPD eine große Chance für Innovationen und Investitionen. Für Stadt und Bevölkerung müsse das aber bezahlbar sein. Positiv vermerkte Yesil, dass dem Wunsch der SPD entsprochen wurde, weitere Fitnessgeräte für die Obstbaumwiese anzuschaffen.

Ursula Kiefersauer (BG)

Ursula Kiefersauer, Bürgergemeinschaft: Familien haben Lebensmittelpunkt in Mindelheim

Vor einem Jahr habe die große Sorge bestanden, die Pandemie werde Spuren hinterlassen. Für die Stadt habe sich die Finanzlage aber überraschenderweise nicht verschlechtert. Auch dank staatlicher Zuwendungen sei die Stadt weiter handlungsfähig. Die Gewerbesteuer sei allerdings gesunken. Die Einkommenssteuer mit 8,6 Millionen Euro sei konstant gestiegen. Für Kiefersauer ist das Beleg dafür, dass viele Familien in Mindelheim ihren Lebensmittelpunkt gefunden haben.

Mit dem Aufbau von Rücklagen sei vorausschauend geplant worden. Nur so seien Großprojekte wie Freibad und Kitas St. Stephan und St. Vitus möglich. Viel Geld werde in Familien investiert. Kiefersauer erwähnte Ausstattung für digitales Lernen und Raumluftreinigungsgeräte, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht haben. Auch die Vereinsförderung lobte Kiefersauer, die in Mindelheim traditionell eine große Rolle spiele.

Abschließend sprach sich die Sprecherin der Bürgergemeinschaft dafür aus, Gelder aus dem Topf für Marketing und Wirtschaftsförderung zugunsten der örtlichen Händler umzuwidmen. Die 39.500 Euro, die im Haushalt bereitstehen, würden nicht voll benötigt, weil Messen ausfallen.

Josef Doll (Grüne)

Josef Doll, Grüne: Erwachsenenspielgeräte auf der Obstbaumwiese sind unnötig

Das Corona-Jahr habe deutliche Spuren hinterlassen. Die Gewerbesteuer sei gesunken. Erfreulich, dass 2,17 Millionen Euro an staatlicher Unterstützung fließen (Schlüsselzuweisungen) und die Kreisumlage deutlich gesunken ist. Doll hob die Investitionen hervor in Bildung (2,2 Millionen), Kultur und Museen (1,1 Millionen), ins Freibad (2,9 Millionen) und Straßen und Kanal (3,3 Millionen). Erfreulich sei, dass nun endlich die Photovoltaikanlage in der Kläranlage komme. Auch überdachte Fahrradstellplätze am Bahnhof lobte Doll. Überflüssig seien die „Erwachsenenspielgeräte“ auf der Obstbaumwiese. Die 10.000 Euro hätte man besser in Maßnahmen für Kulturschaffende investiert.

Bei den Personalkosten, die binnen neun Jahren um rund 40 Prozent angestiegen sind, forderte Doll Überlegungen, wie dieser Entwicklung entgegengesteuert werden kann.

Peter Miller (ÖDP)

Peter Miller, ÖDP: Für den Ausbau von Radwegen in Mindelheim

Aus dem Corona-Jahr 2020 sei die Stadt dank der Hilfe des Freistaats hervorragend herausgekommen. Miller freute sich, dass wieder 50.000 Euro für den Klimaschutzkatalog der Stadt bereitgestellt werden. Auch den Ausbau von Radwegen begrüßt Miller, ebenso die Anschaffung von Geschwindigkeitstafeln.

Christian Sedlmeir, AfD

Christian Sedlmeir, AfD: Solider Haushalt in schwieriger Zeit

Der Haushalt sei solide, sagte der Stadtrat der AfD. Trotz der schlimmen Zeit könne einiges für die Bürger umgesetzt werden.

Lesen Sie hier einen Kommentar zum Haushalt in Mindelheim: Darum ist 2021 noch ein Jahr zum Freuen

Lesen Sie auch:

Themen folgen