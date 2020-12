05:40 Uhr

Was die Verkehrszählung zum Schwerlastverkehr durch Wiedergeltingen ergeben hat

Plus Hat der Gesamtverkehr auf den Kreisstraßen in Wiedergeltingen in den vergangenen zehn Jahren signifikant zugenommen?

Von Regine Pätz

Spätestens zu Stoßzeiten, etwa in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden, gehört er zum gewohnten Wiedergeltinger Straßenbild: der Schwerlastverkehr. Teilweise im Minutentakt passieren zu diesen Zeiten dann Lkw und Zugmaschinen das Ortsschild der Gemeinde und schlängeln sich tonnenschwer auf der Mindelheimer Straße durch Wiedergeltingen.

Brummifahrer nehmen lieber eine Abkürzung durch Wiedergeltingen

Diesen leidigen Trend bestätigte denn auch Bürgermeister Norbert Führer in jüngster Sitzung. Über die Kreisstraße MN 10 hätte Wiedergeltingen mit einer „deutlich stärkeren Belastung“ von Schwerlastverkehr zu kämpfen, als beispielsweise die Nachbargemeinde Amberg über die MN 2. So fahren mitunter Lkw, die von Türkheim kommen und in Richtung Osten wollen, „eher durch Wiedergeltingen, statt die Autobahnauffahrt Türkheim zu nutzen“, sagte Führer.

Gleiches gelte für Schwerfahrzeuge regionaler Unternehmen, die sich in den Gewerbegebieten entlang der A96 im Bereich Türkheim/ Bad Wörishofen niedergelassen haben. „Auch hier stellen wir fest, dass teilweise ohne signifikanten Grund durch Wiedergeltingen gefahren wird, anstatt die Autobahn zu benutzen.“

Vor geraumer Zeit hatte sich die Verwaltung ob der Problematik auch an das Landratsamt gewandt und im Rahmen eines Gesprächs mit Landrat Alex Eder die Verkehrszahlen auf den Kreisstraßen MN 10 und MN 2 thematisiert. Zwischenzeitlich hat die Behörde eine Sonderzählung durchgeführt, wie Führer berichten konnte, im Zeitraum von 15. bis 29. September dieses Jahres. An Zählstellen der MN 10 konnten dabei in diesem Messungszeitraum 2844 bzw. 3736 Pkw sowie 190 bzw. 192 Schwerlastfahrzeuge erfasst werden; an der MN 2 dann 3086 Pkw und 92 Lkw. Amberg sei damit ähnlich belastet wie Wiedergeltingen, habe aber „weniger Schwerlastverkehr zu bewältigen“.

Dem gegenübergestellt werden konnten Messergebnisse aus dem Jahr 2015, wo ebenfalls Zählungen an MN 2 und MN 10 durchgeführt worden waren. „Mit dem Ergebnis, dass keine Notwendigkeit für das Erstellen eines Verkehrsgutachtens vorliege“, sagte Bürgermeister Norbert Führer.

Denn die Ergebnisse dieser Verkehrszählung zeigten auf, dass der Gesamtverkehr – also inklusive Schwerlast – innerhalb der vergangenen zehn Jahre nicht zugenommen habe. Und er zudem innerhalb des normalen Niveaus von Kreisstraßen im Regierungsbezirk Schwaben liege.

Dem Schwerlastverkehr will Wiedergeltingen etwas entgegensetzen

Um Vergleichswerte mit Wiedergeltingen zu erlangen, habe er sich nun die Arbeit gemacht, erklärte Führer, die innerörtlichen Geschwindigkeitstafeln auszuwerten; vom Bürgermeister heraus gelesen wurden Zahlen im Zeitraum 16. bis 29. November 2020. „Deckungsgleiche Zahlen“, so das Fazit Führers. Allerdings zeige sich ihm dadurch schon auch eine deutliche Zunahme über die Jahre, so liege der Wert mit rund 2500 Fahrzeugen in diesem Zeitraum um etwa 200 Fahrzeuge höher als im Durchschnitt.

Dem Schwerlastverkehr durch Wiedergeltingen müsse man dennoch etwas entgegensetzen, sagte Norbert Führer. So müsste die Verwaltung auf die betreffenden Unternehmen und Speditionen zugehen und auf die Problematik, dass deren Fahrer die Ortsdurchfahrt in der Regel vorziehen, aufmerksam machen. „Jetzt haben wir Zahlen, die wir vorlegen können“, sagte er.

Auch das Wiedergeltinger Gremium zeigte sich einverstanden mit dem Vorschlag, möglichst bald Gespräche mit den Betrieben aufzunehmen. Dies allerdings erst nach Corona, regte Brigitte Roth (Bürgerverein) an. Dass es mit Gesprächen allein nicht getan sein werde, befürchtete Bernd Stapfner (CSU); so erinnerte er das Gremium daran, dass man schon einmal so eine Runde mit Unternehmern einberufen hatte. Vor rund zwei Jahren sei das gewesen, verbessert hätte sich jedoch nichts.

