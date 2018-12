15:09 Uhr

Was für ein Geschenk: Zwei Christkinder in Mindelheim

Silvana (links) und Marie heißen die beiden Christkinder, die an der Mindelheimer Kreisklinik am 24. Dezember auf die Welt gekommen sind. Die kuscheligen Weihnachtssäckchen haben die Hebammen und Schwestern genäht.

Silvana und Marie kamen an Heiligabend zur Welt

Voller Stolz und Glück präsentieren die frisch gebackenen Eltern Silas und Kidane Michael aus Bad Wörishofen ihr Weihnachtsbaby. Am 24. Dezember kam um 2.19 Uhr Töchterchen Silvana auf die Welt. Die Kleine wog 3660 Gramm. Um 12.14 Uhr folgte das zweite Christkind: Es ist Marie, die Tochter von Kathrin und Markus Bayer aus Daxberg, die bei ihrer Geburt 3320 Gramm auf die Waage brachte.

Großes Familienglück in Mindelheim

Das Familienglück könnte nicht schöner sein, denn ein solches Geschenk wird einem nicht jedes Weihnachten gemacht. Susanne Süßmeyer von den Mindelheimer Hebammen an der Kreisklinik Mindelheim freut sich mit den Eltern. „Auch für uns ist es immer ein großes Glück und ein kleines Wunder wenn ein Kind munter und gesund das Licht der Erde erblickt. Und vor allem an Weihnachten ist dies immer ein ganz besonderer Moment.“

In Mindelheim wurden dieses Jahr über 500 Kinder geboren

An der Kreisklinik Mindelheim freuen sich die Hebammen heuer über viele kleine und große Wunder. Zum ersten Mal könnten bis zum Jahreswechsel an der Kreisklinik Mindelheim wieder über 500 Babys in einem Jahr auf die Welt kommen. „Wir sind stolz, dass wir so vielen Babys helfen konnten“, sagt Susanne Süßmeyer. Um die festliche Stimmung zu unterstreichen, haben die Hebammen und Schwestern dieses Jahr für die neugeborenen Unterallgäuer Weihnachtssäckchen genäht – zur großen Freude der Eltern und Besucher! Schon die ganze Weihnachtszeit über, tragen die neugeborenen Babys die rot-weißen Weihnachtssäckchen.

