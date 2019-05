02.05.2019

Was können Unterallgäuer für mehr Inklusion tun?

Am 4. Mai findet in Mindelheim die Aktion "#MissionInklusion - Die Zukunft beginnt mit Dir" statt.

Bei einer großen Aktion in Mindelheim sollen Unterallgäuer motiviert werden, sich für mehr Inklusion einzusetzen. Wie die "Mission Inklusion" gelingen soll.

Einiges geboten ist am Samstag, 4. Mai, vor dem Mindelheimer Forum. Mehrere Institutionen aus der Region treten gemeinsam an die Öffentlichkeit zum Thema „#MissionInklusion – Die Zukunft beginnt mit Dir“: Die Koordinationsstelle Inklusion am Landratsamt Unterallgäu, der Behindertenbeauftragte des Landkreises Ralph-Stefan Czeschner, die offene Behindertenarbeit Dominikus-Ringeisen-Werk, Regens-Wagner und die Lebenshilfe werben von 10 bis 14 Uhr für mehr Vielfalt, Gleichstellung und Teilhabe.

Wer möchte, kann einen Rollstuhlparcours durchfahren oder mit einer speziellen Brille testen, wie sich eine Sehbehinderung auswirkt. Vor allem besteht aber die Möglichkeit, sich zu informieren und mit Menschen der verschiedenen Organisationen ins Gespräch zu kommen.

Unterallgäuer sollen motiviert werden, sich für mehr Inklusion einzusetzen

Anlass der Aktion ist der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung einen Tag später. Ziel dieses Tages ist es, die Gesellschaft zu motivieren, sich für mehr Vielfalt und ein besseres Miteinander einzusetzen. Ins Leben gerufen hat den Protesttag die „Aktion Mensch“. Jedes Jahr finden rund um diesen Tag deutschlandweit hunderte Aktionen statt. Alle Aktionen finden Sie im Internet unter www.aktion-mensch.de/5mai. Bei Regenwetter entfällt die Aktion in Mindelheim.

