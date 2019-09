vor 36 Min.

Was macht eigentlich der Unterallgäuer Boris Entrup?

Der aus Trunkelsberg stammende Stylist Boris Entrup wurde im Jahr 2007 durch die Fernsehsendung „Germany’s Next Topmodel“ bekannt. Die Fotos zeigen ihn bei einem Besuch in Memmingen, wo er bei einer Veranstaltung auch Schmink-Tipps gab.

Boris Entrup ist durch die Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ bekannt geworden. Ob der Unterallgäuer ins Fernsehen zurückkehrt, entscheidet sich bald.

Von Manfred Jörg

Obwohl er derzeit nicht im Fernsehen auftritt, hat Boris Entrup viel zu tun: „Es gibt bei mir immer viele Projekte, die parallel laufen. Ich arbeite ja ganz normal und unsichtbar als Hair-and-Make-up-Artist für Foto- und Filmproduktionen, stehe meinen Partnern als Experte zur Verfügung und betreue privat Kunden und Kundinnen in meinem eigenen Studio“, berichtet der 41-Jährige. Bekannt geworden ist er 2007 als Jury-Mitglied in der Sendung „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM).

Boris Entrup aus Trunkelsberg war für die Firma Maybelline in der Jury der zweiten Staffel von GNTM, danach mehrere Jahre bei sogenannten Challenges zu Gast. „Insgesamt waren das rund zwölf Jahre. Mein Engagement bei GNTM war ausschließlich mit Maybelline New York verbunden und endete, als sich Maybelline als Make-up-Partner der Sendung zurückgezogen hat“, erklärt Entrup, der als „Hair-and-Make-up-Artist“ für die Haare und Gesichter der Nachwuchsmodels in dem bekannten Fernsehformat mit Heidi Klum zuständig war.

Die Teilnehmer von GNTM sieht Boris Entrup immer mal wieder

Der ehemalige Schüler der Sebastian-Lotzer-Realschule sagt über GNTM: „Ich sehe frühere Teilnehmerinnen immer mal wieder bei Shootings oder Modenschauen, begegne ihnen bei Events. Viele von den Mädchen sind heute erfolgreich im Job.“ Er denke, GNTM sei für alle Mädchen mindestens eine spannende Erfahrung und verrückte Zeit – für einige davon auch ein super Sprungbrett in entsprechende Jobs.

„Für mich kann ich sagen: Es war witzig, interessant und auch schön, nicht zuletzt, weil ich die Entwicklung, die alle Mädchen im Laufe einer Staffel machen, direkt mitverfolgen konnte. Und wann immer ich ehemalige Kollegen treffe, freue ich mich sehr.“ Er schaut zwar gerne zurück, viel lieber jedoch nach vorne: Heute ist Boris Entrup, der nach wie vor in Hamburg lebt, sehr aktiv in den sogenannten Sozialen Netzwerken.

Mit seinem neuen Buch will der Hair-and-Make-up-Artist auf Autorenreise gehen

„Ich habe soeben ein eigenes Format pilotiert, das ich im Herbst auf meinen Kanälen starten möchte. Das wird ein regelmäßiges Format rund um das Thema Beauty von Kopf bis Fuß sein.“ Und aktuell laufe gerade die Planung für seine Autorenreise mit seinem neuen Buch „Schnelle Haar- und Make-up-Ideen“, das im Frühjahr im Verlag Dorling Kindersley erschienen ist.

Boris Entrup arbeitet in einer schnelllebigen Branche. Die Frage „Was hat sich für Sie im Laufe der vergangenen Jahre alles verändert?“ antwortet er: „In den vergangenen fünf Jahren ist Social Media als Kommunikationsmedium dazugekommen und hat an Bedeutung immer mehr zugenommen. Das hat eine Aktualität und Schnelligkeit forciert, die für den Endverbraucher – glaube ich – wirklich toll ist.“ Für Protagonisten wie ihn heiße das: „Ich muss mir gut überlegen, in welcher Intensität ich das für mich realisieren kann. Ich habe einen Beruf, und der fordert mich jeden Tag – wenn ich davon etwas mitteilen kann, dann tue ich das sehr gern, es ist aber nicht mein originärer Job.“

Und was rät Boris Entrup Mädchen und jungen Frauen, die heute Model werden wollen? „Es reicht nicht, Modelmaße oder eine Idee im Kopf zu haben. Man muss für etwas wirklich brennen. Egal, welche Träume man hat: Erst wenn man bereit ist, sich auch mehr als 100 Prozent einzubringen und sich Schritt für Schritt an das Ziel heranzuarbeiten, dann kann es was werden.“

Es hängt aber alles von vielen Faktoren ab. Einige kann man beeinflussen: den eigenen Geist, den Körper, das Engagement, die Disziplin – andere hingegen nicht. Entrup: „Wichtig ist generell, eine klare Vision zu haben. Und dann: Folge Deinem Traum – egal, in welchem Beruf.“ Der bekannte Stylist, der auch schon Weltstars wie Angelina Jolie und Naomi Campbell in seinen Händen hatte, weiß, wovon er spricht: Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Trunkelsberg. Seinen Zivildienst leistete der gelernte Friseur bei der Münchner Aids-Hilfe.

Von der Modelszene in die Gastronomie

Später eröffnete er unter anderem auch eine Bar im Hamburger Szeneviertel St. Georg. „Die Bar in Hamburg gibt es noch. Jedoch habe ich mich vor vielen Jahren schon komplett aus der Gastronomie zurückgezogen. Es hat mir viel Spaß gemacht. Das würde es sicher auch heute noch. Aber nach dem Aufbau kam auch schnell der Punkt, an dem ich mich entscheiden musste: Hair-and-Make-up-Artist oder Gastronomie.“ Welche Entscheidung Boris Entrup getroffen hat, ist einem Millionenpublikum bekannt.

Ob ihn seine Fans bald mal wieder im TV sehen können, ist derzeit offen: Es gebe zwar Projekte, so Entrup, aber diese seien öffentlich noch nicht spruchreif: „Mal sehen, wie sich die Sender entscheiden.“ Er rechnet mit einer Entscheidung im ersten Quartal 2020 – und sagt: „Ich bin selber schon gespannt.“

