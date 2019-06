vor 44 Min.

Was man über das "historische Marcktfest" wissen muss

Am Freitag, 28. Juni, beginnt in Markt Wald das „historische Marcktfest“. Was dort geboten ist - und warum das Fest durchaus außergewöhnlich ist.

Von Sandra Baumberger

Die Markt Walder drehen an den kommenden beiden Wochenenden das Rad der Zeit zurück und feiern ihr historisches Marktfest. Was es damit auf sich hat, zeigt der folgende Überblick:

Wie der Name schon sagt, geht es beim „historischen Marcktfest“ nicht um eine erfolgreich geschlagene Schlacht oder einen großen Feldherrn, sondern um die Erhebung zum Markt: Kaiser Rudolf II. unterzeichnete am 7. April 1593 die Markterhebungsurkunde für Imratshofen, das heutige Markt Wald, die künftig drei Märkte pro Jahr erlaubte. Zum 400. Jubiläum 1993 haben die Markt Walder diesen denkwürdigen Anlass erstmals mit einem historischen Marktfest gefeiert, das seither alle fünf Jahre stattfindet.

Beim "Marcktfest" wirken fast alle Vereine mit

Die größte Besonderheit ist wohl, dass die Besucher durch das nachgebaute Tor treten dürfen, ohne Eintritt bezahlen zu müssen. Anders als bei manch anderen Mittelalterfesten gibt es außerdem keine geschlossenen Lager und auch Landsknechte oder Ritter spielen – wenn überhaupt – nur eine untergeordnete Rolle. Im Mittelpunkt stehen Bauern, Handwerker, Gaukler und Musikanten, eben die Menschen, die so einen Markt mit Leben erfüllen. Als Mitwirkende dabei sind nahezu alle Vereine der Gemeinde.

Das Programm des Marcktfestes in Markt Wald

Eröffnet wird das Fest am Freitag, 28. Juni, um 18.30 Uhr auf der Marktplatzbühne. Anschließend beginnt das Lagerleben. Am Samstag, 29. Juni, ziehen um 10.30 Uhr alle Beteiligten – darunter auch die Kindergarten- und Schulkinder – durch das obere Tor zum Marktplatz. Wenn die Marktfahne aufgezogen und die Marktordnung verlesen ist, beginnt der Bauernmarkt, bei dem die Handwerker Einblicke in ihre Arbeit geben. Um 11.30 Uhr ist der Markt Walder Kinderchor unter der Leitung von Cäcilia Jannetti zu hören und um 12.30 Uhr der Gemeinschaftschor aller Musikanten. Ab 14 Uhr werden im Märchenzelt oder im Geschichtenwagen Märchen erzählt und um 15 Uhr beginnt das Harfenkonzert „500-saitig – Zuhören auf eigene Gefahr“.

Eine musikalische Überraschung aller Gruppen erwartet die Besucher unter dem Titel „Musicae collectio in foro quadratum“ um 16.30 Uhr und ab 18.30 Uhr ist „Der trojanische Briggala Pudel“, eine Mini-Oper in drei Akten, zu sehen. (Erfahren Sie hier mehr darüber: Diese Überraschung erwartet die Besucher des Marktfests )

Ab 19.30 Uhr sind Gaukler und Feuerspucker auf der Hauptstraße und in den Lagern unterwegs und um 20.30 Uhr können die Besucher eine mittelalterliche Gerichtsverhandlung miterleben.

Neben dem offiziellen Programm gibt es immer wieder spontane Vorführungen der Musikanten, Tänzer, Gaukler und Feuerspucker. Am Sonntag, 30. Juni, findet in der Pfarrkirche ein Festgottesdienst statt, bei dem der Projektchor unter der Leitung von Mathias Jannetti die „Missa Festiva“ aufführt. Zusammen mit dem Duo Saitenspuren ist diese auch noch einmal am Donnerstag, 4. Juli, um 19.30 Uhr zu hören. Am zweiten Festwochenende vom 5. bis zum 7. Juli wird das Programm bis auf den Festakt und den Festgottesdienst am Sonntag wiederholt.

