Was passiert mit dem „Rössle“ in Schlingen?

In Schlingen gibt es zwei große Themen: Dorfgemeinschaftshaus und Sportplatzsanierung. Nun wird klar, wie es bei beiden Projekten weitergeht

Von Wilhelm Unfried

Gut besucht war die Bürgerversammlung für die Ortsteile Frankenhofen und Schlingen im Jagdhof. Die Bürger interessierten vor allem zwei Dinge: Wie geht es dem Gemeinschaftshaus im ehemaligen Gasthaus Rössle und beim Sportplatz weiter. Bürgermeister Paul Gruschka bat die Bürger um Verständnis, wenn man bei der Vereinsförderung nicht mehr so spendabel sein könne. Statt des Gießkannenprinzips werde man aber wichtige Vorhaben weiterhin gezielt fördern.

Das Dorfgemeinschaftshaus beschäftigt die Bürger von Schlingen schon seit Jahren

In Sachen Dorfgemeinschaftshaus im Rahmen der Dorferneuerung ließ Gruschka noch einmal die Diskussionen der vergangenen Jahre Revue passieren. Man habe mehrere Besprechungen mit dem Amt für ländliche Entwicklung gehabt. Auch der ehemalige Staatsminister Franz Josef Pschierer sei dazu gestoßen. Dabei ging es um die Höhe der Förderung. Eine Förderung von 50 Prozent sei möglich, allerdings gebe es nach oben einen Deckel, sodass die Fördersumme wohl zwischen 200.000 und 300.000 Euro liegen könnte. Die Stadt werde aber mit den Vereinen, so Gruschka, Ausschau nach weiteren Fördertöpfen halten.

Derzeit werde die Statik des ehemaligen Gasthauses Rössle untersucht. Sobald die Ergebnisse vorliegen, entscheide der Stadtrat, was in Frage kommt: Abriss, Teilsanierung oder Komplettsanierung des Gebäudes. Und bei den zukünftigen Planungen gelte es einiges zu berücksichtigen, wolle man Geld vom Staat. Es müsse ein Haus für die Gemeinschaft werden, also kein reines Vereinsheim. Der Veranstaltungssaal müsse der gesamten Gemeinde zugutekommen. Wenn alles optimal laufe, sehe er gute Chancen, dass man noch im kommenden Jahr das Projekt in Angriff nehmen könnte.

Das zweite große Thema in Schlingen ist der Sportplatz. Der Sportverein plane eine Erweiterung der sanitären Anlagen und ein Nebengebäude. Der Stadtrat habe dafür, so Gruschka, 110.000 Euro bereitgestellt. Allerdings wegen der klammen Kassen wurde der Zuschuss auf vier Jahre verteilt. Im Zuge der Planungen habe man festgestellt, dass das Gelände, auf dem die Neubauten erstellt werden sollen, teilweise nicht im Besitz der Stadt seien. In Verhandlungen habe man erreicht, dass die Besitzerin verkaufe. Nun sei der Weg frei. Der Sportverein könne somit auch Zuschussgelder von anderen Institutionen beantragen.

Zu der Arbeit im Stadtrat bemerkte Gruschka, auch wenn es in der öffentlichen Wahrnehmung ein anderes Bild gebe, werde der Großteil der Beschlüsse im Stadtrat im Einvernehmen verabschiedet. Ganze 8,6 Prozent der Anträge seien abgelehnt worden.

Die Kneippstadt hat derzeit 16.921 Einwohner, davon 2772 Ausländer aus immerhin 100 Ländern. Im Ortsteil Schlingen lebten 737 und im Ortsteil Frankenhofen 127 Bürger, berichtete der Rathauschef.

Zu den Einnahmen hob Gruschka die positive Entwicklung bei der Einkommenssteuer nicht zuletzt wegen der steigenden Einwohnerzahlen hervor. Der Anteil liege nun bei knapp acht Millionen und liege nur knapp eine Million unter der Gewerbesteuer. Bei den Ausgaben stechen die Personalkosten und die Kreisumlage hervor. Am Ende des Jahres werde Bad Wörishofen voraussichtlich einen Schuldenstand von 16,5 Millionen erreichen.

Auch ein öffentliches WC wünschen sich die Bürger von Schlingen

In der Aussprache wurde ein öffentliches WC für Schlingen gefordert. Gruschka will prüfen, ob man nicht im neuen Gemeindehaus tätig werden könne. Weiter wurde der Zustand der Bäche angeprangert, die sich teilweise zu „Biotopen“ entwickeln würden. Die Verwaltung bat, entsprechende Mängel zu melden. Dies gelte auch für das Dauerthema Hecken.

Auch der Leiter der Polizeiinspektion Bad Wörishofen, Thomas Maier, erinnerte daran, dass jeder Hausbesitzer für seine Hecke zuständig sei. Hecken im Besitz der Stadt, so ein Hinweis der Verwaltung, würden selbstverständlich von der Stadt gestutzt. Aber auch hier gelte, die Verwaltung müsse informiert werden.

Nach gut einer Stunde beendete der Bürgermeister die ruhige Bürgerversammlung, der größte Aufreger war, dass kein Mikrofon zur Verfügung stand und Gruschka zumindest stimmlich doch gefordert war.

