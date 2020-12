Was sagt TelNet zur Pannenserie in Türkheim?

Immer wieder sorgte die Verlegung der Glasfaserkabel für schnelles Internet im Auftrag der TelNet in ganz Türkheim für Ärger. Unser Archivbild zeigt die Bauarbeiten in der Badstraße. Heute will das kritisierte Unternehmen vor dem Marktrat Rede und Antwort stehen und aufzeigen, wie Schäden reguliert werden sollen.

Bild: Alf Geiger