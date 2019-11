vor 18 Min.

Was sich der Stadtrat vornimmt

Plus Die Mindelheimer Kommunalpolitiker haben eine Liste von Vorhaben zusammengetragen, die Richtschnur für die kommenden Jahre sein soll.

Von Johann Stoll

Was sind die größten Herausforderungen für Mindelheim in den nächsten Jahren? Was sollte möglichst schnell erledigt werden, was hat Zeit? Dazu waren in den vergangenen Monaten die Bürger in zwei Ideenrunden ins Forum eingeladen worden. Auch online konnten sich die Mindelheimer beteiligen. Als letzte Instanz war nun der Stadtrat gefragt. Er hat sich einen Samstag lang in nicht öffentlicher Sitzung im Forum beraten.

Lesen Sie dazu auch: Mindelheimer sind wieder gefragt Herausgekommen ist eine Prioritätenliste für sechs Themenfelder, die die Stadträte beschlossen haben. Zusätzlich wurden vier „Impulsprojekte“ in vier Arbeitsgruppen erarbeitet, die möglichst bald umgesetzt werden sollen. Als vordringlich wurde ein Verkehrskonzept für die Gesamtstadt ausgemacht, die Tiefgarage Klostergarten, ein Radwegekonzept und Fahrradstellplätze für den Bahnhof. Folgende Vorhaben erhielten eine hohe Priorität und sollten obendrein kurzfristig angegangen werden: Verkehr: Verkehrskonzept Gesamtstadt. Altstadt: Tiefgarage Klostergarten. ÖPNV: Aufwertung des Forums mit einem Parkhaus. Verkehr: Gesamtkonzept Schwabenwiese. Altstadt: Fortsetzung der Sanierung der Altstadt mithilfe eines kommunalen Förderprogramms. Altstadt: Verkehrs- und Parkraumkonzept Innenstadt Wohnen: Konzept zur Innenentwicklung. ÖPNV: Neuordnung des Bereichs ums Forum. Altstadt: Geschäftsflächenmanagement. Verkehr: Umgehung B16. Altstadt: Leerstandskataster. Altstadt: Sanierung Einlasstor. Altstadt: Umgestaltung der Lautenstraße. Verkehr: Schrittweise Umsetzung eines Radwegekonzepts. Altstadt: Verkehrsberuhigung Maximilianstraße. Altstadt: Stadtentwicklungsgesellschaft. Wohnen: Lautenwirtswiese. Verkehr: Anbindung des Neubaugebietes Mindelheim Nordost an die Umfahrung Mindelheim. Altstadt: Umgestaltung Fuggerstraße, Mindelgasse, Hohenschlitzgasse mit den Wegeverbindungen Fuggerstraße und Kappenzipfelgasse. Als mittelfristige Ziele wurden als besonders wichtig formuliert. Darunter finden sich auch Ziele, die bereits kurzfristig angegangen werden sollten: Neuordnung der Georgenstraße 3; Neues Wohnen im Mindelheimer Nordosten; Umnutzung des Mauritia-Febronia-Gymnasiums; Umgestaltung der Stadtbücherei; mehr biologische Vielfalt in der Stadt; Verkehrsberuhigung Maximilianstraße; Umgestaltung Kappelhof, Koppelgasse, Hungerbachstraße, Gerberstraße, Kirchgasse und Hechelgasse; ökologische Aufwertung der Mindelauen; Tiefgarage Forum-West; Förderprogramm für die Ortsteile; Gesamtkonzept Freizeitstandort Süd; Arrondierung Gewerbegebiet und anderes. Die Planung für die nächsten Jahre wurde im Auftrag der Stadt Mindelheim begleitet vom Büro Haines-Leger aus Würzburg-Rimpar.

