Was war die Ursache für den Corona-Ausbruch im Türkheimer Seniorenheim?

Plus Im Türkheimer Seniorenheim starben nach einem Corona-Ausbruch im Januar 13 Bewohner. Ein wichtiger Schritt der laufenden Untersuchung ist nun abschlossen.

13 Heimbewohner sind im Seniorenheim St. Martin nach dem Corona-Ausbruch im Januar an oder mit Covid-19 gestorben. Gemeinsam mit dem Landesamt für Gesundheit (LGL) sucht das Gesundheitsamt nach einer möglichen Ursache. Die dazu nötige Datenaufnahme wurde jetzt abgeschlossen, wie Pressesprecherin Eva Büchele vom Landratsamt auf MZ-Anfrage mitteilt.

Jetzt werde mit der Auswertung begonnen, bei der Untersuchung gehe es unter anderem um die Impfeffektivität. Wie bereits mehrfach vom Gesundheitsamt am Landratsamt Unterallgäu betont wurde, sei es laut Büchele „unwahrscheinlich, dass dabei die Ursache des Ausbruchs ermittelt werden kann“.

Stand Mitte Januar waren im Türkheimer Kreis-Seniorenwohnheim St. Martin 124 Senioren untergebracht, 130 Mitarbeiter sind dort in allen Bereichen beschäftigt. Bei Corona-Tests Mitte Januar waren insgesamt laut Landratsamt 48 Bewohner und 18 Mitarbeiter positiv getestet worden.

Gerüchten traten die Verantwortlichen bereits im Februar entgegen

Gerüchten, der Ausbruch der Corona-Infektionen im Kreis-Seniorenheim St. Martin Anfang Januar könne mit dem Start der Impfungen Ende Dezember in Zusammenhang stehen, widersprachen Behörden und Heimleitung schon Mitte Februar energisch: „Es wurden bei den Impfungen alle Hygienevorschriften eingehalten: Zutritt zum Heim nur mit FFP2-Maske und mit negativem Corona-Test. Mitarbeiter des Impfteams zogen in Schutzkleidung den Impfstoff auf, die Heimärzte impften die Bewohner und Pflegekräfte. Der Kontakt zum Impfling begrenzte sich auf die wenigen Minuten des Impfvorgangs. Eine Ansteckung während des Impfvorgangs ist laut Gesundheitsamt unwahrscheinlich“, so Pressesprecherin Büchele damals zur MZ.

Die dem Gesundheitsamt vorliegenden Daten erlaubten noch im Februar „keine Rückschlüsse auf die Ursache des Ausbruchs“. Den Erfahrungen des Gesundheitsamts zufolge seien oft unerkannte Einträge aus dem privaten Umfeld von Mitarbeitern, Bewohnern oder Besuchern die Ursache für einen Corona-Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung. „Womöglich gab es auch mehrere Eintragungsquellen“, so Büchele.

