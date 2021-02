11:00 Uhr

Was wird aus dem ehemaligen Schwermer-Areal in Bad Wörishofen?

Das ehemalige Schwermer-Werk in Bad Wörishofen.

Plus Nach dem Aus für den Traditionsbetrieb Schwermer wurde das Gelände verkauft. Was die neuen Eigentümer zu ihren Plänen in Bad Wörishofen sagen.

Von Markus Heinrich

Das Gelände am nördlichen Rand der Bad Wörishofer Gartenstadt ist ob seiner schieren Größe dominant. Viele Jahre lang produzierte dort Schwermer Süßwaren. Seit Ende 2020 tut sich dort nichts mehr. Die Heidi Chocolat Schwermer GmbH, wie das Unternehmen zuletzt hieß, wurde geschlossen. Das Gelände selbst hat neue Eigentümer. Mit großen Investitionen in Bad Wörishofen kennen sie sich bestens aus.

Das Aus für die Heidi Chocolat Schwermer GmbH hat in Bad Wörishofen für Aufsehen gesorgt. Zumal zwischenzeitlich noch eine Rettung des Traditionsbetriebes möglich schien. Doch daraus wurde nichts. Vom Gebäudekomplex am Nordrand der Gartenstadt hat sich der Geschäftsführer Friedrich Plail bereits im November getrennt. „Die Liegenschaft wurde an einen Immobilienentwickler verkauft“, berichtet er damals.

Alle Beschäftigten haben ihre Arbeitsplätze verloren. Bereits im September mussten 30 Mitarbeiter gehen. Die verbliebenen 44 Beschäftigten wurden zum 31. Oktober gekündigt. Erhalten bleibt die Marke sowie das Sortiment. Dafür sorgt die United Chocolate Group, welche die Marke übernommen hat. Die United Chocolate Gruppe ist eine mittelständische Schokoladengruppe aus Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Zu dem Unternehmen gehören bereits Weibler Confiserie Chocolaterie, Argenta Schokoladenmanufaktur und Rotstern Schokoladen. United Chocolate ist aber nicht der Käufer des großen Grundstücks.

Das Gebäude selbst war einer der Gründe für die Probleme, in die Schwermer geraten war

Das Areal gehört mittlerweile einer Vermögens KG. Diese werde „von den ehemaligen Tricor-Aktionären gehalten“, sagte Martin Müller unserer Redaktion. Müller ist der Vorstandsvorsitzende der Tricor AG, die ihren Unternehmenssitz in Bad Wörishofen hat. Vor dem Verkauf von Tricor im Jahr 2019 war er der Hauptaktionär des Unternehmens. Der japanische Konzern Rengo hatte damals über seine Tochterfirma Tri-Wall aus Hongkong 100 Prozent der Aktien an der Tricor Packaging & Logistics AG gekauft. Tricor selbst habe mit dem Schwermer-Geschäft aber nichts zu tun, betont Müller. Die Vermögens KG habe den Standort des einstigen Süßwarenherstellers erworben. Was dort entstehen soll, ist derzeit nicht bekannt. „Investitionsplanungen hierzu laufen“, sagt Müller. „Über das geplante Projekt möchten wir uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch noch nicht äußern“, erklärt der Unternehmer. „Das wäre zu spekulativ.“

Dass aus einer Rettung von Schwermer nichts wurde, lag wohl auch am Standort in der Gartenstadt. Dort wären hohe Investitionen nötig geworden, um den aktuellen Anforderungen der Lebensmittelproduktion zu entsprechen, sagte Plail damals. Auf der anderen Seite stünden die Kosten für einen Neubau „leider in keinem betriebswirtschaftlich vernünftigen Verhältnis zu den erwarteten Umsätzen und Erträgen“, berichtet der Geschäftsführer.

Das ausladende Gebäude mit seinen hohen Fixkosten war mit ein Grund für die beklagten anhaltenden Verluste des Unternehmens, welche Plail als enorm bezeichnete.

Nicht betroffen von alledem ist das weithin bekannte Café Schwermer in Bad Wörishofen, das immer noch im Besitz der Familie des Unternehmensgründers Henry Schwermer ist und weiter besteht.

