Was wirklich hinter der angeblichen „Kindesentführung“ in Türkheim steckte

Plus Ein junger Mann hat Kinder auf der Straße angesprochen. Die Polizei klärte die Angelegenheit auf. Daraus wurde ein Facebook-Post mit fatalen Folgen.

Von Alf Geiger

Ein Facebook-Post einer Mutter aus Türkheim hat jetzt erneut die Polizei auf den Plan gerufen. Dabei, so wundert sich Polizeichef Thomas Maier, hätte die ganze Aufregung eigentlich ganz einfach vermieden werden können: „Die Facebook-User hätten einfach nur den ganzen Text der Mutter bis zum Ende durchlesen sollen“, sagt Maier.

Zwei Geschwister wurden von einem jungen Mann in Türkheim angesprochen

Was war passiert? An einem Sonntagvormittag Ende Januar liefen zwei Kinder im Alter von vier und acht Jahren auf dem Weg zum Brötchen kaufen über die stark befahrene Türkheimer Straße. Alleine, wie drei zufällig vorbeikommende Männer beobachteten. Einer der drei Männer ging daraufhin zu den Kindern und wollte sie auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam machen. Demnach fragte er auch, warum die beiden Kinder denn alleine unterwegs sind und bekam zur Antwort, dass sie nur wenige Gehminuten entfernt um die Ecke zuhause sind.

Als die Geschwister dann nach Hause kamen, erzählten sie ihrer Mutter davon, dass der ihnen unbekannte Mann sie angesprochen habe. Der Vierjährige soll sogar in Tränen ausgebrochen sein. Offenbar war auch die Rede davon, dass der Mann die Schwester am Arm gepackt haben soll. Daraufhin habe die Mutter sich genau richtig verhalten, wie Polizeichef Maier betont: Sie griff zum Telefonhörer, rief die Polizei an und schilderte den Vorfall.

Die Polizei legte die angebliche "Kindesentführung" in Türkheim schnell zu den Akten

Wie immer in solchen Fällen, reagierte die zuständige Polizeiinspektion Bad Wörishofen sofort und wenige Minuten später war eine Streife vor Ort. Dort trafen die Beamten tatsächlich auch noch die drei jungen Männer an und ließen sich deren Verhalten schildern. Ein Augenzeuge kam hinzu und bestätigte alles, was die Männer der Polizei erzählten: „Es handelte sich offenbar um einen Fall von Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit“, betont Polizeichef Thomas Maier. Dementsprechend wurde die Mutter informiert und der „Fall“, der nie einer war, wurde schnell wieder zu den Akten gelegt.

Die Mutter erzählte aber natürlich in ihrem Bekanntenkreis davon, und so kam eins zum anderen: Eine Bekannte postete, dass in Türkheim Kinder von einem Unbekannten angesprochen worden waren. Dazu wurden – offenbar auf reichlich dramatische Weise – Details der angeblichen „versuchten Kindesentführung“ beschreiben. Die Verantwortlichen der Facebook-Seite „Türkheimer“ löschten den Post dann zwar, aber das konnte den „Shitstorm“ im Netz auch nicht mehr aufhalten.

Als dann der aufklärende Post der Mutter auf der Türkheimer Facebook-Seite, erschein, war es schon zu spät. Dabei schrieb die Türkheimerin im Wortlaut: „Es konnte zum Glück geklärt werden, dass der Mann das Mädchen nur nach Hause bringen wollte. Der Fall wurde eingestellt. Vielleicht interessiert ja den einen oder anderen dieser nette Fall von Hilfsbereitschaft.“

So weit, so richtig, sagt Polizeichef Maier. Warum aber offensichtlich einige gerade den letzten Satz der Mutter nicht mehr gelesen hatten, versteht er nicht. Ganz und gar nicht versteht er die folgenden Reaktionen einiger Facebook-User, die wohl überreagiert hatten.

Auch die Mindelheimer Zeitung wurde direkt angesprochen und gebeten, die Möglichkeiten zu nutzen und bei der zuständigen Bad Wörishofer Polizei anzufragen, wie viele Fälle der versuchten Kindesentführung während der letzten Wochen in Türkheim und Umgebung gemeldet wurde. „Oder hält man sich aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst zurück?“ mutmaßte ein Facebook-User.

Polizeichef Thomas Maier von der zuständigen Bad Wörishofer Polizeiinspektion reagierte auf die entsprechende Anfrage der MZ mit Kopfschütteln: „Nein, uns ist kein einziger Fall einer versuchten Kindesentführung oder eines ähnlich gelagerten Falles bekannt“, so der Polizeihauptkommissar. Dementsprechend gebe es natürlich auch keine Ermittlungen in diese Richtung, so Maier.

Polizeichef wundert sich, warum die angebliche "Kindesentführung" in Türkheim nicht sofort der Polizei gemeldet worden war

Umso mehr wundert er sich, dass bei einem Verdacht von derartiger Tragweite wie einer Kindesentführung – auch wenn sie nur versucht worden sein sollte – sich mutmaßliche Betroffene oder auch vermeintliche Mitwisser nicht sofort an die Polizei gewendet haben. Denn nur die Polizei sei für solche Ermittlungen der richtige Ansprechpartner, betont Maier mit Nachdruck. Unbewiesene Behauptungen, Verdächtigungen und vage Vermutungen würden leider immer wieder aus Unkenntnis oder persönlicher Betroffenheit als „Tatsachen“ dargestellt. Leider müsse er dann oft feststellen, dass sich diese angeblichen „Tatsachen“ dann schnell als böse Gerüchte ohne tatsächlichen und schon gar nicht beweisbaren Bezug zur Realität erweisen.

Wenn jemand Beobachtungen mache, die Anzeichen für eine mögliche Straftat erkennen ließen, dann gibt es laut Polizeichef Thomas Maier nur eine richtige Reaktion: Sofort direkt bei der Polizei anrufen und seine Beobachtungen schildern. Denn nur dann könne die Polizei auch Ermittlungen aufnehmen und versuchen zu klären, was wirklich passiert sei.

Der vorliegende „Fall“ in Türkheim sei dafür geradezu als „Lehrstück“ zu sehen, meint Maier. Denn hier hätte sich ganz leicht eine Eskalation vermeiden lassen, wenn gleich die Polizei mit ins Boot geholt worden wäre und die aufgeregten Facebook-User entsprechend nachgefragt hätten, bevor sie etwas posten, was sich dann letztlich als falsch herausstellt und nur zur weiteren Verunsicherung beiträgt.

„Wer etwas Verdächtiges beobachtet, der kann sich auf die Polizei verlassen“, versichert Maier. Das sei auch dann der Fall, wenn der potenzielle Augenzeuge seine Mitteilung an die Polizei anonym machen wolle – auch in diesem Fall nehme die Polizei jeden Hinweis ernst, so Maier.

Verantwortungslos sei es dagegen, unbewiesene Behauptungen und Verdächtigungen ins Netz zu stellen, die bei vielen Menschen für Angst und Schrecken sorgen könne. „Sowas kann unter Umständen auch strafbar sein“, warnt Maier.

Polizeiinspektion Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/9680-0 oder im Notfall die 110.

