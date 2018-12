06:00 Uhr

Wasserschaden an der Mittelschule wird zum Glücksfall

Ein Wasserschaden hat in der Mindelheimer Mittelschule für große Umbaumaßnahmen gesorgt.

Das Kellergeschoss der Mindelheimer Mittelschule musste nach einem Wasserschaden saniert werden. Jetzt ist es vielfältig nutzbar.

Von Wilhelm Unfried

Es ist auch zuhause ein Alptraum, wenn ein Wasserschaden die Küche lahmlegt. Und der Alptraum wird einige Dimensionen größer, wenn es sich gar um eine Schulküche handelt. Rektorin Ute Wolfram von der Mittelschule Mindelheim wird deshalb den Januar 2016 nicht vergessen, als ihre Schule plötzlich vor einem Berg an Problemen stand, weil ein Wasserschaden das Kellergeschoss unbrauchbar gemacht hatte. (Lesen Sie hier die ursprünglichen Artikel: Teurer Wasserschaden in der Mittelschule und Mittelschule: Schimmel hinter Gipsplatten ) Doch nun ist alles wieder vergessen. Der Schulträger investierte 1,3 Millionen Euro in die Sanierung von Küche und Fachräumen.

Bei einer kleinen Feierstunde freuten sich Schüler, Lehrer, Freunde der Schule und die Vertreter der Kommunalpolitik über das gelungene Werk, das die Schüler, so deren Sprecher Christos Georgiadis, zu noch höheren Anstrengungen anspornen wird.

Ute Wolfram schilderte bei ihrem Grußwort zunächst die Situation, die über Nacht über die Schule hereingebrochen war. Der Stundenplan war dann nur noch Makulatur.

Wohin also mit den Schülern? Sie habe sich über die vielen Hilfsangebote gefreut, schließlich wurden die Kochstunden in die Berufsschule und ins Förderzentrum verlegt, wofür sie herzlich dankte. Dann galt es das Untergeschoss auszuräumen, hier bedankte sie sich beim Hausmeister und dem Fachbereich Soziales. Der nächste Dank galt Bürgermeister Stephan Winter, der sich voll in die Sanierung gestürzt habe.

Das Mauerwerk in der Mittelschule Mindelheim wollte einfach nicht trocken werden

Aber alle seien zu optimistisch ans Werk gegangen, das Mauerwerk wollte zunächst einfach nicht trocken werden, das Projekt verzögerte sich. Erst als Entwarnung kam, sei man an den Umbau gegangen.

„Aber das Warten hat sich gelohnt“, meinte die Rektorin und verwies auf die neu geschaffenen Räume. Da ist einmal die großzügige und moderne Schulküche, die zwei Räume für den Religionsunterricht und weitere Fachräume. Kernstück ist ein Veranstaltungsraum für Vorführungen und Tagungen. Ein dickes Lob gab es daher abschließend für Birgit Starke-Fleer vom städtischen Bauamt und für den Architekten Ingo Gebauer.

Locker ging es bei der Einweihungsfeier her. Harfenmusik von Emily Schweighart, die für ihren ersten öffentlichen Auftritt viel Applaus bekam, stimmte ein. Songs von Alisa Lvrenova, Jennifer Mendler und dem Schulsprecher folgten. Und statt langweiliger Grußworte gab es eine Talkrunde. Roman Discherl stellte die Fragen. Bürgermeister Winter nannte das Geld gut angelegt, denn hier werde für das Leben gelernt. Er dankte besonders dem Schulverband für die Bereitstellung der Mittel.

Der Sprecher der Mindelheimer Mittelschule sieht bei seinen Mitschülern einen Motivationsschub

Auf die Frage, ob die Umgebung Einfluss auf das Lernen habe, äußerte sich Leiterin des staatlichen Schulamtes, Elisabeth Fuß. Die Räume würden Reize aussenden und sich positiv auf den schulischen Erfolg auswirken. Sie zeigte sich auch begeistert von der Ausstattung, hier könnten die Schüler lernen zu kochen und zu organisieren. Den Schulstandort Mindelheim gestärkt sah der Vorsitzende des Elternbeirates, Gerhard Reichert. Besonders der Veranstaltungsraum habe es ihm angetan. Und der Schulsprecher Georgiadis sah schon jetzt bei seinen Mitschülern einen Motivationsschub.

Danach konnten die Gäste, darunter das langjährige Führungsteam der Hauptschule mit Rektor in Ruhe Andreas Herb und den Stellvertretern Erich Nierlich und Wolfgang Vogt, sich bei einem ausführlichen Rundgang selbst von dem gelungenen Umbau überzeugen.