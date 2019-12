vor 22 Min.

Wasserscheuer Spaziergänger unterschlägt Regenschirm

Ein Regenschirm im Wert von 19 Euro hat einem Kurgast aus Brandenburg eine Anzeige wegen Unterschlagung von geringwertigen Sachen eingebracht.

Wie die Polizei mitteilt, war ein Ehepaar aus Brandenburg über die Weihnachtsfeiertage in einem Hotel in Bad Wörishofen untergebracht. Am zweiten Weihnachtsfeiertag wollten die Kurgäste dann aber auch die nähere Umgebung von Bad Wörishofen besser kennen lernen und bei einem ausgedehnten Spaziergang etwas frische Luft schnappen – doch dann öffnete die Himmel seine Schleusen und es begann zu regnen. Der Brandenburger beschloss daher, von einem fremden Hotel einen Regenschirm auszuleihen. Der Hotelbesitzer genehmigte dies unter der Voraussetzung, dass das Ehepaar den Regenschirm auch wieder zurückbringt. Als dies jedoch nicht passierte, erstattete der Hotelbesitzer Anzeige. Das Ehepaar konnte ermittelt werden, da sie beim Ausleihen ihre Schlüsselkarte liegen gelassen hatten.

