Wechsel an der Sptze der CSU in Stetten

Plus Tim Hentrich übernimmt das Amt des Ortsvorsitzenden von Robert Kopp. Der bleibt jedoch Mitglied im Vorstand.

Von Sandra Baumberger

Die CSU Stetten hat einen neuen Ortsvorsitzenden: Die Mitglieder wählten Tim Hentrich zum Nachfolger von Robert Kopp, der sich nicht mehr für das Amt zur Verfügung gestellt hatte. Seine berufliche Tätigkeit als freier Immobiliensachverständiger nehme mittlerweile so viel Zeit in Anspruch, dass er das Amt nicht mehr guten Gewissens ausüben könne, sagte er. Gleichwohl bleibt er dem Vorstand erhalten.

Durch die Pandemie ist auch in Stetten Arbeit liegen geblieben

Er bekleidet künftig das neu geschaffene Amt des Digitalbeauftragten. Sein jetziger Nachfolger als Vorsitzender war seit 2019 bereits sein Stellvertreter. Der 37-jährige Diplom-Finanzwirt war seit 2006 CDU-Mitglied und ist 2018 zur CSU gewechselt. „Ich habe im Unterallgäu meine geografische Heimat und in der CSU meine politische Heimat gefunden“, sagte er. Es gehe nun darum die Arbeit aufzuholen, die seit Ausbruch der Pandemie liegen geblieben ist. Die Kommunalwahl müsse noch immer mit Blick auf das Abschneiden der CSU ausgewertet werden. „Dafür werden wir uns im Ortsverband Zeit nehmen, wenn Treffen wieder möglich sind. . Ich darf dann in der Kreisvertreterversammlung Gesicht und Stimme des Ortsverbands sein.“

Zum neuen Stellvertreter wurde Florian Keppeler gewählt. Der 29-Jährige ist Dozent an der Universität in Friedrichshafen. Außerdem gehören dem Vorstand Schatzmeister Hubertus Bracht und Schriftführer Norbert Langer an, die ihre Ämter weiterführen. Als Beisitzer fungieren künftig der ehemalige Bürgermeister Otto Jörg und Gemeinderat Thomas Sturm.

In Kürze bestimmen die Parteien ihre Bundestagskandidaten

Die Ortsversammlung war nötig, weil die Parteien in Kürze Bundestagskandidaten bestimmen müssen. „Gerne hätte ich mich mit den Mitgliedern zu einer ruhigeren Zeit zur Vorstandswahl getroffen. Leider ist aber jetzt der letzte Zeitpunkt, an dem eine Wahl zulässig ist. Wir haben uns daher auf das Notwendigste beschränkt. Ausführlichere Treffen finden erst wieder statt, wenn es verantwortbar ist“, sagte Robert Kopp mit Blick auf die Pandemie-Beschränkungen.

„Mit Tim Hentrich und Florian Keppeler haben wir zwei junge, talentierte und hoch qualifizierte Menschen für die Vorstandschaft gewonnen“, freut sich Kopp über seine Nachfolge.

