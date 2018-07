11.07.2018

Wechsel bei den Rotariern

Klaus Weidener übernimmt den Vorsitz von Peter Riedmaier

Klaus Weidener ist neuer Präsident des Rotary Clubs Mindelheim. Er übernimmt den Vorsitz von Peter Riedmaier und wird die Geschicke der Rotarier bis Juni 2019 lenken. Der Club hat aktuell 47 Mitglieder.

Weidener ist Geschäftsführer einer Ingenieurgesellschaft für Vermessung und Geoinformation mit Prüfsachverständigen für Vermessung. Peter Riedmaier ist Drucktechniker. Weidener ist seit 2002 Rotarier in Mindelheim. Er war bereits für mehrere andere Ämter im Klub zuständig. Peter Riedmaier war es besonderes Anliegen, die wöchentlichen Treffen mit einem Vortrag besonders interessant zu gestalten. Der Klubausflug führte die Rotary nach Nördlingen. Er machte sich für Jugendliche und Hilfebedürftige in der Heimatstadt Mindelheim, der Region und der Welt stark.

So spendeten die Rotarier für das Schulprojekt „Three2Six“ in Südafrika unter Beteiligung der Maristen-Schulbrüder (wir berichteten). Auch freute er sich, dass sein Wunsch erhört wurde, für das Fichtenhaus in Markt Wald zu spenden, in dem Menschen mit schwerer Behinderung versorgt werden. (mz)

