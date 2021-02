10:54 Uhr

Wechsel im Bad Wörishofer Stadtrat

Plus Nach dem Rückzug von Wolfgang Hützler ist die Ratsrunde nun wieder komplett. Mehr über den neuen Mann am Ratstisch.

Von Markus Heinrich

Der Stadtrat von Bad Wörishofen hat ein neues Mitglied. Wolfgang Hützler, der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Rat, legt sein Mandat nieder. Die Umbildung sorgt dafür, dass nun wieder alle Bad Wörishofer Stadtteile am Ratstisch vertreten sind.

Einst war Wolfgang Hützler Bürgermeister von Oy-Mittelberg im Allgäu. 18 Jahre lang übte er dieses Amt aus. Nach seinem Umzug nach Schlingen wurde Hützler auf dem kommunalpolitischen Parkett von Bad Wörishofen aktiv. Sieben Jahre lang gehörte er dem Stadtrat an. „Gerne hätte er die Fraktion weiter geleitet“, sagte Thomas Vögele, der neue Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler. Hützler sei in den vergangenen Monaten mehrfach operiert worden, berichtete Vögele. Hützler lege sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen nieder. An der Sitzung selbst konnte Hützler aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. „Wir wussten seine Erfahrung zu schätzen“, sagt Vögele. „Offen, ehrlich und unabhängig, das war ihm wichtig.“

So werten Bürgermeister Stefan Welzel und Thomas Vögele die Arbeit von Wolfgang Hützler

Dass sich Hützler für eine „nachhaltige Stadtentwicklung und die kommunale Selbstverwaltung eingesetzt habe, sagte Vögele ebenfalls. Bürgermeister Stefan Welzel (CSU) sagte, Hützler habe sich „markant eingebracht und dabei Akzente gesetzt.“ Er bedauere den Rückzug, auch im Hinblick auf den Kneipp-Award, der auf Anregung Hützlers nun ausgelobt wird. Welzel übermittelte namens des Rates „die besten Genesungswünsche“.

Als Nachfolger rückt, wie von der Mindelheimer Zeitung bereits berichtet, Christoph Hienle in den Stadtrat auf.

Der Kirchdorfer wurde in der Sitzung von Welzel vereidigt. Hienle wohnt in Kirchdorf, ist 53 Jahre alt, Immobiliengutachter und Nebenerwerbslandwirt, Familienvater und Mitglied der Feuerwehr. „Ich freue mich, dass Sie spontan Ja gesagt haben“, sagte Welzel zur unkomplizierten Nachfolgeregelung. Hienle soll auch alle Ausschussmitgliedschaften Hützlers übernehmen.

