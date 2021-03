vor 40 Min.

Wechsel im Rathaus Kirchheim

Dominik Leder folgt auf Josef Simon

Seit dem 1. Januar ist Dominik Leder neu im Kirchheimer Rathaus, zum 1. April übernimmt er auch offiziell das Amt von Josef Simon, dem langjährigen Kämmerer und Geschäftsstellenleiter in der Verwaltungsgemeinschaft. Simon geht wie berichtet nach rund 30 Jahren im Kirchheimer Rathaus in den Ruhestand.

Sein Nachfolger ist in der Region kein Unbekannter. Der 35-jährige Dominik Leder war vor zehn Jahren Hauptamtsleiter in Pfaffenhausen und anschließend Ordnungsamtsleiter bei der Stadt Bad Wörishofen. Nach mehreren Jahren im Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege kommt er nun zurück ins Unterallgäu. Der Diplom-Verwaltungswirt, der aus Sigmaringen (Baden-Württemberg) stammt, lebt seit einigen Jahren mit seiner Familie in Ettringen.

Für den ebenfalls in den Ruhestand verabschiedeten Kirchheimer Bauhofleiter Werner Welser rückt Jürgen Glogger nach, der die kommissarische Leitung des Bauhofs übernimmt. (home)

