11:00 Uhr

Wegen Corona: Elterntalk geht online

Lisa Hofmann ist die Regionalbeauftragte von Elterntalk im Unterallgäu, der auch in Corona-Zeiten fortgeführt wird – nun allerdings in Form von Video-Konferenzen.

Die moderierten Gesprächsrunden, bei denen Eltern als Experten in eigener Sache fungieren, gibt es jetzt als Video-Konferenz.

Besondere Situationen bedürfen besonderer Lösungen: „Elterntalk Unterallgäu“ ist nun online möglich. „In der momentan schwierigen und für viele belastenden Zeit kann dies eine Möglichkeit sein, Familien zu begleiten und zu unterstützen“, sagt Lisa Hofmann vom Landratsamt Unterallgäu, die seit Kurzem für die Koordination des Elterntalks im Landkreis Unterallgäu zuständig ist.

Aufgrund der aktuellen Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus ist es nicht möglich, den Elterntalk in altbewährter Runde, also zu Hause oder in öffentlichen Einrichtungen der Familienbildung, anzubieten. „Doch gerade die Themen, die der Elterntalk anspricht, sind momentan sehr bedeutsam“, sagt Hofmann.

Bei Elterntalk spielen auch das derzeitige Zusammenleben auf engem Raum und Zukunftssorgen eine Rolle

Es gehe um Themen wie Alltag mit der Familie auf engem Raum, Konflikte in der Familie, fehlende außerfamiliäre Sozialkontakte, Erziehungsfragen, Versorgungsängste, Suchtvorbeugung, Zukunftssorgen und sinnvolle Mediennutzung. „Durch den vorübergehenden Umstieg auf einen Online-Talk kann mit den geschulten Moderatorinnen weiter ein Beitrag zur Stärkung von Erziehungskompetenzen geleistet werden“, heißt es vonseiten der Aktion Jugendschutz, Referat Elterntalk. Auch „Elterntalk Online“ ist für alle kostenfrei. Lediglich die technischen Voraussetzungen sind nötig. Hofmann erklärt: „Die Moderatorin sucht gemeinsam mit den Teilnehmern eine Plattform aus, über die die Gesprächsrunde umgesetzt wird, beispielsweise über Skype oder Zoom. Die Moderatorin lädt dann zur Video-Konferenz ein.“

Nach einer zweiwöchigen Testphase sind sich die Moderatorinnen im Unterallgäu einig: Elterntalk Online ist für die Teilnehmer gerade in dieser kontaktarmen Situation sehr wertvoll und komfortabel. „Die Moderatorinnen im Unterallgäu sind Elterntalk-Pioniere, was die Online-Talks anbetrifft,“ sagt Elisabeth Ziesel von der Aktion „Jugendschutz Bayern Elterntalk“.

Die Gespräche bei Elterntalk dauern etwa zwei Stunden und werden in verschiedenen Sprachen angeboten

Elterntalk ist ein Angebot der Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bayern, und des Kreisjugendamts Unterallgäu. Geschulte Moderatoren leiten Fachgespräche von Eltern für Eltern.

Angeboten werden unter anderem folgende Themen: Fernsehen, Internet, Handy, Computer- und Konsolenspiele, Konsum, Suchtvorbeugung, „Wenn das Leben sich ändert…“ – Übergangssituationen im Leben eines Kindes begleiten, Grenzen setzen, Geschwisterstreit und Pubertät.

Die Gespräche dauern etwa zwei Stunden. Ziel des Elterntalks ist es, die Erziehungskompetenz der Eltern zu stärken. Zielgruppe sind Eltern von Kindern bis etwa 14 Jahre. Elterntalk wird in deutscher, englischer, türkischer und russischer Sprache angeboten.

Mütter und Väter, die Interesse haben, sich in einer moderierten Gesprächsrunde über Erziehungsthemen auszutauschen, können sich bei der Regionalbeauftragten Lisa Hofmann melden. Die Telefonnummern lauten 08261/995-665 beziehungsweise 0173/8546781. Per E-Mail ist sie unter elterntalk@lra.unterallgaeu.de zu erreichen oder unter www.elterntalk.net

Es werden auch laufend Mütter und Väter gesucht, die sich für die Tätigkeit als Moderator ausbilden lassen möchten. Die Tätigkeit wird vergütet. (mz)

