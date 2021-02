vor 32 Min.

Wegen Corona: Hunderte Allgäuer warten auf ihre Operationen

Plus Seit Monaten finden in den Allgäuer Kliniken keine planbaren Eingriffe statt, denn die Kapazitäten werden für Corona-Patienten gebraucht. So ist die Lage.

Von Simone Härtle

Seit Wochen und teilweise Monaten warten viele Allgäuer darauf, operiert zu werden. Allein am Klinikum in Kaufbeuren wurden seit Oktober etwa 300 Eingriffe verschoben, schätzt der Ärztliche Direktor Marcus Koller. An den anderen Häusern in der Region ist die Situation ähnlich. Denn aufgrund einer Allgemeinverfügung der Regierung von Schwaben dürfen noch immer keine „planbaren Eingriffe“ stattfinden. Darunter fallen beispielsweise Operationen an Hüft- oder Kniegelenken. So soll gewährleistet werden, dass genügend Kapazitäten für Corona- und Notfall-Patienten zur Verfügung stehen. So ist die Lage in den Kliniken:

„Die zweite Welle hat uns massiv getroffen, die Zahl der Corona-Patienten war um einiges höher als im Frühjahr“, sagt Koller. Teilweise sei die Klinik „aus allen Nähten“ geplatzt. In der Hochphase im Dezember mussten in Kaufbeuren gleichzeitig bis zu 50 Infizierte auf der Normal- und zwölf auf der Intensivstation betreut werden. Dazu kamen andere Notfallpatienten, die beispielsweise Herzinfarkte oder Blinddarmdurchbrüche erlitten hatten. „Wir haben die freien Kapazitäten definitiv gebraucht.“

Die Zahl der Corona-Patienten in den Allgäuer Kliniken ist höher als während der ersten Welle

Weil mehrere Stationen zu Covid- und Isolier-Stationen umfunktioniert wurden, habe sich auch die Zahl der Betten reduziert. „In Zimmern, in denen normalerweise bis zu drei Patienten Platz finden, darf nur noch einer liegen“, sagt Koller. In der Folge hat die Kaufbeurer Klinik derzeit nicht wie üblich 390, sondern nur 290 Betten zur Verfügung. „Wir sind seit Oktober quasi durchgehend voll belegt.“

Auch aus dem Klinikverbund Allgäu, zu dem die Häuser in Kempten, Immenstadt, Sonthofen, Oberstdorf, Ottobeuren und Mindelheim gehören, heißt es: Die Zahl der Covid-Patienten sei sehr viel höher als während der ersten Welle. Corona-Infizierte beanspruchten 20 bis 40 Prozent der Intensivbetten. Fachpersonal, das normalerweise im Operationssaal arbeite, werde unter anderem für die Unterstützung in den aufwendigen Covid-Isolationsbereichen benötigt. Doch sowohl in Kaufbeuren als auch beim Klinikverbund heißt es: Dringende Operationen verschiebe man nicht, wer akute Beschwerden habe, solle ins Krankenhaus kommen. „Für uns war beispielsweise von Anfang an klar, dass Krebsoperationen stattfinden sollen“, sagt Koller. In seinem Bereich, der Kardiologie, wurden bislang etwa 40 Eingriffe verschoben, dabei ging es beispielsweise um den Wechsel von Herzschrittmachern. Der Großteil der Patienten habe Verständnis, Beschwerden gebe es selten.

Manche Patienten haben Angst, sich im Krankenhaus mit dem Coronavirus anzustecken

Das bestätigt Dr. Jakob Berger (Meitingen), Bezirksvorsitzender des Hausärzteverbandes. „Manche Patienten sind sogar froh, weil sie derzeit nicht ins Krankenhaus wollen – auch wenn die Gefahr einer Ansteckung dort sehr gering ist.“ Was er allerdings auch beobachtet: Menschen, deren Operationen verschoben wurden, melden sich in den Hausarztpraxen, weil sie Schmerzmittel zur Überbrückung benötigen. Das sei vor allem bei Gelenk- oder Rückenbeschwerden sowie Leistenbrüchen der Fall. „Die Nachfrage nach solchen Medikamenten hält sich aber in Grenzen und es ist sinnvoll, Krankenhäuser zu entlasten.“

Nichtsdestotrotz haben sich die Eingriffe aufgestaut. Die Aufarbeitung werde zwei bis drei Monate dauern, schätzt Koller. Er hofft, dass in diesem Monat damit begonnen werden kann. „Das muss mit Bedacht passieren, Corona wird nicht plötzlich einfach verschwinden.“

Am Kaufbeurer Klinikum zumindest sinken die Zahlen der Corona-Patienten laut Koller. Auf den Normalstationen in Kempten und im Oberallgäu zeichnet sich nach Angaben des Klinikverbunds ebenfalls eine leichte Entspannung ab. Im Unterallgäu dagegen seien die Infektionszahlen noch hoch. Informationen vom Klinikum Memmingen gab es trotz mehrfacher Nachfrage nicht.

Lesen Sie auch:









Themen folgen