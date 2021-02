vor 16 Min.

Wegweiser für Vereine im Unterallgäu wieder erschienen

In einem Heft sind zahlreiche Fortbildungen für Ehrenamtliche von Vereinen und Jugendgruppen im Unterallgäu aufgeführt. Viele davon sind kostenlos.

Was muss der Kassier eines Vereins wissen, zum Beispiel über steuerliche Aspekte und über Spenden? Was muss ein Verein datenschutzrechtlich beachten? Wie halte ich einen gelungenen Vortrag? Auch 2021 gibt es in der Region interessante Fortbildungen für ehrenamtlich Engagierte. Diese hat das Landratsamt Unterallgäu in einem „Wegweiser für Vereine“ gesammelt. Die Broschüre enthält zudem viele Informationen und Hilfestellungen für Ehrenamtliche.

In der Broschüre finden sich Fortbildungsveranstaltungen von verschiedenen Anbietern – von speziellen Schulungen für Jugendgruppenleiter, Kassierer und Schriftführer über Rhetorik-Kurse bis hin zum Graffiti-Workshop. Wieder angeboten wird auch der Vorstandsführerschein, eine mehrteilige Reihe für neue Vereinsvorstände. Neu ist eine dreiteilige Reihe rund um „Recht im Verein“ zu den Themen Haftung, Versicherungen und Aufsichtspflicht. Viele der Veranstaltungen sind kostenlos.

Welche Veranstaltungen im Unterallgäu oder online stattfinden, stellt sich noch heraus

„Mich freut es besonders, dass wir zahlreiche Angebote für Jugendleiter und engagierte Jugendliche haben. Neben der Jugendleitergrundausbildung gibt es auch Seminare zu den Themen Spiele, Nachhaltigkeit und Medien“, sagt Kreisjugendpflegerin Julia Veitenhansl. Zusätzlich werden in der Broschüre Angebote vorgestellt, die Ehrenamtliche unterstützen – von der Ehrenamtskarte bis zur finanziellen Förderung. Derzeit lässt sich noch nicht abschätzen, ob alle Veranstaltungen wie geplant stattfinden. Kurse, die auch online möglich sind, sind entsprechend gekennzeichnet.

Der Wegweiser für Vereine liegt im Landratsamt und in den Rathäusern aus. Er steht außerdem hier auf der Homepage des Landratsamts zum Herunterladen bereit. (mz)

