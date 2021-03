09:00 Uhr

Weichenstellungen für den Flexibus und ein "durchgenottelter" Amberger Bürgermeister

Plus Im Juni soll es losgehen und 45 Haltepunkte in Amberg stehen schon fest. Auch Buchloe begrüßt die Einführung des neuen Nahverkehrsangebots – auch weil auf die Nachbarstadt dadurch keine Kosten zukommen

Von Reinhard Stegen

Groß ist die Vorfreude in Buchloe und in Amberg, dass ab 1. Juni der Flexibus beide Gemeinden verbinden wird. Durch die Bank begrüßten die Mitglieder des Umweltausschusses Buchloe in ihrer jüngsten Sitzung die Anbindung der Stadt Buchloe an das Flexibus-System des Landkreises Unterallgäu. „Es ist ein sehr gutes Signal, das hier vom Unterallgäu ausgeht“, urteilte Bürgermeister Robert Pöschl.

Der Gemeinderat Amberg legt 45 Haltestellen für den Flexibus fest

Der Gemeinderat Amberg hat auch schon die Weichen gestellt und die Haltepunkte festgelegt, die der Flexibus in Zukunft bei Bedarf anlaufen soll. Diese sollen, dem Beförderungskonzept entsprechend, nicht mehr als 200 Meter von einender entfernt sein.

Dementsprechend sind die Haltepunkte relativ gleichmäßig über das Ortsgebiet verteilt und beziehen Knotenpunkte, wie die Dorfmitte mit der Gemeindeverwaltung, dem Dorfgemeinschaftshaus, Geschäften und die Kita mit ein. Der Gemeinderat legte insgesamt 45 Haltepunkte fest, die vom Landratsamt noch formell bestätigt werden müssen.

Wie berichtet, fährt der Flexibus ab April auch in Bad Wörishofen; ab Juli zudem in Türkheim, Ettringen, Amberg, Wiedergeltingen und zu zwei Haltestellen nach Buchloe. Vor allem die Gemeinde Wiedergeltingen hatte darum gebeten, den Flexibus bis Buchloe im Nachbar-Landkreis Ostallgäu fahren zu lassen. Hier wird es eine Haltestelle am Bahnhof und eine am Amberger Hof geben.

Flexibus-Fahrten zwischen diesen Haltestellen und zwischen den Bahnhalten Türkheim und Buchloe sind jedoch ausdrücklich ausgeschlossen, um kein Konkurrenzangebot zur Bahn zu schaffen, erläuterte Bürgermeister Pöschl.

Er freute sich über das Zusatzangebot im ÖPNV und verband damit die Hoffnung, dass Ärzte oder der Handel in Buchloe davon profitieren. „Vielleicht nutzt auch der ein oder andere Pendler den Flexibus“, meinte er. Die Fahrzeuge sind barrierefrei und fahren werktags zwischen 6 und 20 Uhr. Eine Zentrale koordiniert die Routen, bis 30 Minuten vor der gewünschten Abfahrt ist eine Buchung möglich. Auf die Stadt Buchloe kommen keine Kosten zu. Das Defizit trägt laut Pöschl der Landkreis Unterallgäu, der Zuschüsse vom Freistaat erhält. Noch vor gut einem Monat hatte sich der Amberger Gemeinderat alle Mühe gegeben, den Kosten für die Bachöffnung und die Gestaltung der Außenanlagen beim Dorfgemeinschaftshaus einen Riegel vorzuschieben. Gemeinsam hatte man mit dem Planungsbüro die Positionen der Kalkulation auf Kürzungen durchgeforstet und das Gesamtvolumen auf 1,15 Millionen Euro festschreiben können.

Nun konnte Bürgermeister Peter Kneipp über die Höhe der Förderzusage von 80 Prozent dieser Kosten informieren, was einer Summe von 917.000 Euro aus dem Topf der Dorferneuerung des Amtes für ländliche Entwicklung (ALE) entspricht; lediglich den Differenzbetrag hat die Gemeinde zu tragen. Die Baumaßnahmen sind inzwischen ausgeschrieben und sollen nach Ostern beginnen. Auch die Sanierung des Teilstücks der Wiedergeltinger Straße auf Amberger Flur soll in Kürze beginnen. Für die 400 Meter Straßenlänge sind einschließlich zwei neuer Fahrbahnteiler am Ortseingang 400.000 Euro veranschlagt.

Peter Kneipp

Ein Zuwendungsantrag an die Regierung von Schwaben wurde gestellt, sodass sich die Kostenlast für die Gemeinde wohl auch hier reduzieren lassen wird. Überdies beschloss der Gemeinderat zwei Bebauungsplanänderungen, die damit an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden sollen. So entfällt nun im „Gewerbegebiet Amberg Ost“ eine ursprünglich geplante Verbindungsstraße, nachdem alle Grundstücke von den das Gewerbegebiet umrahmenden Straßen eine Zufahrt besitzen.

Bei der Suche nach einem passenden Straßennamen wurden beim Amberger Bürgermeister Kindheitserinnerungen wach

Am Schluss war dann noch die Kreativität der Gemeinderatsmitglieder gefordert, denn es galt, den bisherigen „südlichen Grundweg“ am westlichen Ortsrand umzubenennen. Dies war notwendig geworden, um einer künftigen Verwirrung etwa bei Zustellungsfahrten vorzubeugen, denn innerörtlich gibt es bereits einen Grundweg.

Zu Hilfe kam dem Gemeinderat, dass auf alten Flurkarten einer der dort verzeichneten Feldweg als Nottelbergweg eingetragen ist. Diese Anregung nahm man dankbar auf und einigte sich nach kurzer Diskussion auf „Am Nottelberg“ als Ersatz für den Südlichen Grundweg. „Notteln“ ist ein ur-schwäbisches Wort und weckt bei Einheimischen nostalgische Erinnerungen.

So kann sich auch Peter Kneipp noch gut daran erinnern, wie er als Kind im Winter mit dem Schlitten den Berg dort hinuntergesaust ist und auf der buckeligen Piste gehörig durch-genottelt wurde.

