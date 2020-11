vor 35 Min.

Weihnachten: Wörishofer Kirche nimmt Reservierungen an

In diesem Jahr fällt der erste Adventssonntag auf den 29. November. Doch in der evangelischen Erlösergemeinde Bad Wörishofen plant man bereits für die Weihnachtsgottesdienste unter den Bedingungen der Corona-Pandemie.

Plus So will die Erlösergemeinde aus Bad Wörishofen die Besucherströme zu den Weihnachtsgottesdiensten lenken.

Wie sollen die Weihnachtsfeiern in den Kirchen in der Corona-Krise aussehen? Die evangelische Erlösergemeinde Bad Wörishofen gibt darauf eine erste Antwort.

Man müsse die Besucherzahl für die Weihnachtsgottesdienste beschränken, hieß es am Dienstag. Deshalb können Gläubige nun Plätze reservieren. Verbindliche Platzreservierungen für die Gottesdienste an Heiligabend um 14.30 und 17.15 Uhr sind an allen Adventssonntagen jeweils nach dem Gottesdienst möglich. Telefonisch oder per E-Mail ist eine Reservierung dagegen nicht möglich.

„Für den Familiengottesdienst um 14.30 Uhr werden Familien mit Kindern bevorzugt“, teilt die Pfarrei mit. Für den zusätzlichen Gottesdienst um 16 Uhr an der Kurmuschel sei keine Reservierung erforderlich. (mz)

