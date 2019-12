Weihnachten, das Fest, das die Herzen berührt

Plus In ihren Predigten zeigen fünf Pfarrer aus der Region, was die Geburt Jesu für die Gläubigen bedeutet und warum Weihnachten nicht nur ein Erinnerungsfest ist.

Nach Ostern ist das Weihnachtsfest das wichtigste Fest der Christenheit überhaupt. Entsprechend voll sind die Gotteshäuser. Den Pfarrern wird an Weihnachten besonders genau zugehört. Wir dokumentieren einige der Predigten zu Weihnachten.

Pfarrer Andreas Hartmann, Bad Wörishofen, hat sich Gedanken ums Schenken gemacht. Der katholische Priester sagte zu Beginn allen herzlichen Dank, weil die Gläubigen sein Weihnachtsgeschenk seien. „Ich danke allen, die Kirchensteuer zahlen, von diesen Steuern lebe ich. Danke, für Ihre Zeit und Fähigkeiten, die Sie für unser Gemeindeleben einbringen und ich danke allen, die heute hier zusammen feiern.“

Von vielen hat er in den vergangenen Wochen immer wieder gehört, dass sie sich nichts schenken wollen, weil sie schon alles haben. Pfarrer Hartmann hakte nach: „Sagen wir diesen Satz auch zu Gott? Gott, wir schenken uns nichts! Wir haben doch schon alles! Was könnten Sie Gott schenken? Was wünschen Sie sich von Gott? Benötigen Sie etwas von ihm oder sagen Sie sich: „Ich schaffe alles selbst!“

Die Gläubigen könnten natürlich sagen: Wir schenken uns nichts, wir haben schon alles. Aber sie könnten auch das Geschenk annehmen, das Gott ihnen übergibt: seinen Sohn, Jesus Christus. „Packen Sie dieses Geschenk aus – damit meine ich, entdecken Sie, welche Bedeutung dieses Geschenk für Ihr Leben hat. Entdecken Sie Jesus neu, seine Botschaft, sein Wirken in der Welt und versuchen Sie mit ganz viel Neugierde, mit Jesus ins Gespräch zu kommen“, rief Hartmann die Gläubigen auf.

Pfarrerin Susanne Ohr ruft dazu auf, das Leben in allen Facetten zu riskieren

Pfarrerin Susanne Ohr, Bad Wörishofen, erzählte den Gläubigen die Geschichte eines Engels, der nicht länger über den Dingen schweben, sondern Mensch sein will – nicht zuletzt, weil er sich verliebt hat. „Ich kenne die Sehnsucht des Engels und Sie sicher auch“, so Ohr. „Endlich Mensch sein. Ohne Navi unterwegs sein. Neue Wege finden, auch wenn ich mich verirre. Lieben auch wenn es wehtut. Leben.“ Gott sei wie der Engel aus Liebe auf die Erde gekommen, um uns nahe zu sein und zu fühlen, was wir fühlen. „Weihnachten ist ein neuer Anfang in der Liebesgeschichte Gottes mit uns Menschen“, so Ohr. „Er verlässt den Himmel und teilt im Jesuskind unser Leben.“ In ihrer Predigt ermutigte sie die Gläubigen, das Leben in allen Facetten zu riskieren. Sie rief dazu auf, sich der Vielfalt anderer Meinungen auszusetzen – und nicht hinter vorgehaltener Hand zu schimpfen, Hasskommentare zu posten oder Auseinandersetzungen über Pressemeldungen und Leserbriefe zu führen. Sie forderte dazu auf, Liebe zu wagen, Schwäche zu zeigen, sich mit schwierigen Themen wie aktuell dem Klimaschutz auseinanderzusetzen, Verantwortung zu übernehmen und dem Leid zu begegnen. Gott stelle sich aus Liebe an die Seite der Menschen, fühle mit ihnen und mische sich ein, er riskiere mit uns gemeinsam das Leben und verändere es dadurch. „Unsere Aufgabe ist es, das zu entdecken“, sagte sie und abschließend: „Wir können das Leben riskieren!“

Pfarrer Claudius Wolf, Mindelheim, spürte in seiner Predigt der Bedeutung des Wortes „neugeboren“ nach. So sei an Weihnachten ein Neugeborenes zum Wegweiser der Liebe Gottes geworden. Und auch die Gläubigen seien am Beginn ihres Glaubensweges neugeboren, weil die Taufe auch als Bad der Wiedergeburt betitelt wird. Weiter verwies Wolf darauf, dass Glauben ein Weg und Veränderungen unterworfen sei. Wie Jesus werde auch der Glaube erwachsen. Er habe jedoch den Eindruck, „dass unsere Zeit gerade am Glaubenswachstum krankt“. Viele konservierten den Kinderglauben an den lieben Gott oder würfen ihn wütend über Bord, weil er nicht mehr zum Erlebten passe. „Glaube, der erwachsen wird, umgeht nicht die Brüche des Lebens. Er steuert hindurch“, so Wolf. „Der christliche Glaube ist eben keine Heile-Welt-Garantie. Wer dies glaubt, wird früher oder später bitter enttäuscht werden.“ Zugleich könnten sich die Gläubigen jedoch sicher sein, nie tiefer zu fallen als in Gottes ausgebreitete Hände.

"Weihnachten bleibt göttlich, egal was wir Menschen daraus machen", sagt Dekan Straub

Dekan Andreas Straub, Mindelheim, machte sich Gedanken darüber, was für ein Weihnachten wohl herausgekommen wäre, wenn der Mensch von heute die Idee dazu gehabt hätte. Er vermutete ein perfektes Mega-Event. Doch zum Glück sei Weihnachten eine Idee Gottes. „Weihnachten ist und bleibt wahrhaft göttlich, egal was wir Menschen daraus machen“, sagte Straub und verwies auf die Fakten: die ungeplante Schwangerschaft Marias, den weiten Weg nach Bethlehem, die Geburt in einer dunklen Höhle. „Ist es nicht bemerkenswert, dass sich Menschen auf der ganzen Welt an solch ein Weihnachten erinnern?“, fragte Straub. Ihn wundere es eigentlich nicht. Denn große Inszenierungen seien zwar faszinierend, sie berührten aber nicht wirklich das Herz. Weihnachten dagegen leuchte anders, es strahle aus.

Straub richtete den Blick auf die Krippe: Dort sieht er die Dunkelheit, die es auch in unseren Leben gibt, spürt die Kälte auf den Feldern Bethlehems, die sich auch in unserem nüchternen, berechnenden Alltag zeigt und in der rohen Sprache in den angeblich sozialen Medien. Außerdem entdecke er Hilflosigkeit, Zerbrechlichkeit, Schutz-Bedürftigkeit, Einfachheit, Unfertigkeit und auch unser Leben sei ungeschützt. „Je näher wir diesem einfachen nackten Leben in der Krippe kommen, in diesem zugigen Stall, in dieser dunklen Höhle, desto tiefer begegnen wir auch der eigenen Sehnsucht: nach Geborgenheit, nach Zuwendung und Liebe und der Bitte: dass es doch gut gehen möge mit unserem Leben.“ In Jesus schlage das Herz Gottes für die Menschen. „Gott ist wirklich mit uns.“

Pfarrer Richard Dick, Mattsies, sprach von der Geburt Jesu als der Sternstunde für die Menschen. Weihnachten sei aber nicht nur ein Erinnerungsfest. „Weihnachten ist immer wieder neu“, so Dick. „Wenn ich die Zeitung lese, Nachrichten höre oder sehe, dann fallen mir beängstigende Parallelen zu damals auf“, sagte er. „So viel Orientierungslosigkeit, Ratlosigkeit, Friedlosigkeit: Anschläge in Afghanistan, im Irak, in Syrien (immer noch), auch hier in Deutschland; so viel Unmenschlichkeit, Rücksichtslosigkeit, Herzens-Kälte. Angesichts all dessen ist die Sternstunde von Bethlehem heute so aktuell wie damals. Wir brauchen auch heute Sternstunden!“ Dies könnten scheinbar kleine Ereignisse sein: „Wenn wir einem anderen die Hand zum Frieden reichen. Wenn wir uns Zeit nehmen für Besuche bei alten oder kranken Nachbarn, bei unseren Angehörigen. Oder ganz konkret: In Rammingen die Benefiz-Veranstaltung „A besinnliche Stund vor Weihnachten“ für Schwerkranke, für Sterbende. Das war für mich eine echte Sternstunde.“