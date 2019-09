vor 3 Min.

Weihnachtsmarkt: Neue Pläne ohne Eisbahn

Bei der Suche nach Attraktionen für die Weihnachtszeit wollen Bad Wörishofer Hoteliers, Einzelhändler und Kurbetrieb neue Wege gehen. Auch für das Areal vor dem Kurtheater gibt es ein völlig neues Konzept.

Von Helmut Bader

Noch werkelt der Spätsommer vor sich hin, doch in Bad Wörishofen laufen bereits die Planungen für die Weihnachtszeit auf Hochtouren. Nun steht fest: Die Eisbahn auf dem Denkmalplatz wird es heuer nicht mehr geben. Für den Platz gibt es neue Pläne. Gleiches gilt für das Gelände vor dem Kurtheater. Hier stellte Danny Altmann vom neuen Weinhaus in der oberen Hauptstraße ein Konzept vor. Demnach soll vor dem Kurtheater ein beheizbarer Weihnachtsstadel mit etwa 80 Sitzplätzen aufgestellt werden. Dieser Weihnachtsstadel soll vom Beginn des Weihnachtsmarktes am 2. Advent (der 1. Advent gehört traditionell dem Markt in St. Ulrich in der Gartenstadt) bis zum Dreikönigstag betrieben werden.

Da gerade in der Nachweihnachtszeit noch viel Gäste in Bad Wörishofen sind, soll diesen ein attraktives Angebot über den Weihnachtsmarkt hinaus geboten werden. Der Stadel könne auch für eventuelle Feiern angemietet werden. Rund 15.000 Euro soll das Konzept Weihnachtsstadel kosten. Daran beteiligt sich Danny Altmann selbst. Die übrigen Kosten würden sich Hotellerie, die Aktiven Einzelhändler Bad Wörishofen und der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen zu je einem Drittel teilen. Durch Sponsorensuche oder die Möglichkeit, Werbeflächen zu vermieten, könnte das angesetzte Budget noch entlastet werden. Diesem Konzept stimmten die Gäste beim sogenannten Vermieterfrühstück mehrheitlich zu und zeigten sich von den Plänen angetan. Das Vermieterfrühstück hat sich seit zwei Jahren zu einer festen Einrichtung entwickelt, bei dem sich die Kurdirektorinnen mit Inhabern aus dem Hotel- und Gastgewerbe und auch Vertreter der Aktiven Einzelhändler treffen. Wie Kurdirektorin Petra Nocker betonte, seien dies stets konstruktive Gespräche und da die Begegnungsorte jeweils gewechselt werden, sei es für sie interessant zu sehen, wie in den Betrieben investiert wird. Diesmal traf man sich in „Steffis Landhof“ in der Oberen Mühlstraße, wo Stefanie Scholz im früheren Stall des Scholzhofes eine Ferienwohnung betreibt.

Was Vermieter und Händler zu den Plänen für das Löwenbräuareal in Bad Wörishofen sagen

Angemerkt wurde, dass die Besucher des Weihnachtsmarktes die Plätze im neuen Weihnachtsstadel ebenfalls mitbenutzen könnten, ohne dort etwas konsumieren zu müssen.

Zum somit zweigeteilten Weihnachtsmarkt könne man sich vorstellen, dass der Denkmalplatzstandort besucht wird und die Gäste anschließend zum Kurhaus flanieren können, um gemütlich beieinander zu sitzen. Auf dem Denkmalplatz wird diesmal keine Kunsteisbahn mehr stehen. Stattdessen soll dort eine kleine Budenstadt mit alpenländischen Häuschen aufgebaut werden. Dazu ist ein möglichst romantisch gestalteter Stall für Lämmer oder Ziegen vorgesehen. Hier bringt überwiegend Siegfried Unsin sein Engagement mit ein. Der Platz soll mit Musik beschallt werden. Ob eine Hütte für Bewirtung bereitgestellt wird, blieb noch offen. Verwiesen wurde auf das daneben liegende Café, wo ja eine Einkehr möglich sei.

Weiteres Thema in der Runde war der gewünschte Neubau auf dem Löwenbräuareal. Hier würden die Vermieter und Händler erwarten, dass die Stadt die vorgesehenen Lärmschutzverordnungen einhält und die Verkehrsfrage während der Bauphase sinnvoll löst. Ein Vorschlag war, mit Hinweistafeln die Fahrer der schweren Baufahrzeuge auf die besonderen Kurortumstände hinzuweisen. Insgesamt könne man sich vorstellen, dass das neue Löwenbräu durchaus einen Besucheranreiz darstellen kann, hieß es.

Es geht um Kneippianum und das ehemalige Hotel Kreuzer in Bad Wörishofen

Zur Frage des Kneippianums wurde angemerkt, dass die Entscheidungsträger sich ihrer Verantwortung bewusst sein sollten, dass in so zentraler Lage und an diesem historischen Ort keine reine Wohnbebauung zugelassen werden solle. Derselbe Gedanke betraf auch das ehemalige Kurhotel Kreuzer, wo ja für den südlichen Teil mit den früheren Geschäften und dem ehemaligen Kino noch kein beschlossenes Konzept besteht. Dort wie auch in Sachen Kneippianum wünschen sich die Teilnehmer mehr Informationen.

Petra Nocker stellte bei dem Treffen zudem aktuelle Statistiken vor. So seien im vergangenen Jahr in der Kneippstadt 460 Betten weggefallen, heuer schlügen sich auch die 144 Betten des geschlossenen Kneippianums voll nieder. Unter den geschlossenen Betrieben seien teilweise auch Häuser mit guter Auslastung, bei denen meist die Nachfolgeregelung nicht gelungen sei. Dennoch wurde das im Masterplan vorgesehene Ziel von 150.000 Ankünften bis 2020/21 im letzten Jahr erreicht und dies dürfte auch in diesem Jahr gelingen, teilte Nocker mit.