Weihnachtsmarkt in der Kulturfabrik: Premiere geglückt

In der Mindelheimer Kulturfabrik fand zum ersten Mal ein Weihnachtsmarkt statt - und er brauchte den Vergleich mit München nicht zu scheuen.

Von Ulla Gutmann

„Wie in München, die alternativen Kunsthandwerkermärkte“ – dieser Satz war immer wieder zu hören auf dem ersten Weihnachtsmarkt der Kulturfabrik auf der Insel in Mindelheim mit Kunsthandwerk, Lesungen und Musik. Ein echtes Vergnügen für die zahlreichen Besucher, die hier außer Glühwein, Punsch, Suppe und Würstchen noch viele kleine, oder auch größere, ganz besondere Last-Minute-Geschenke finden konnten.

Sehr einfallsreich etwawaren die niedlichen Karma-Kröten-Kekse am Stand des Bund Naturschutzes. Wer die vernaschte, konnte außer zum eigenen Wohlbefinden (Karma) gleichzeitig beitragen zum Erwerb von naturgeschütztem Krötenwohngebiet.

Ein paar Meter weiter gab es aus bunten Stoffen handgenähte Glücksfische, die – nach chinesischer Tradition an Silvester verschenkt – Wohlstand verheißen. Dazu gab es Warmes zum Anziehen, kreative Töpferware in unterschiedlichsten Techniken hergestellt, Spielsachen, selbst gemachte Pralinen und Liköre und noch viel mehr.

Auch junge Künstler präsentierten in der Kulturfabrik ihr Können und ihre Werke.

Besucher jeden Alters kamen auf ihre Kosten, von traditionellem Weihnachtsschmuck und frisch gebundenen Adventskränzen bis zu junger trendiger Malerei und bunt verspielten Modeaccessoires gab es hier viel zu entdecken.

Markus Putz und Christoph Reß von Kulturfabrik und dem integrierten Miele-Museum wuselten überall herum, redeten mit Besuchern und überall gab es etwas zu tun und zu organisieren. Simone Grabowitz, die schon den erfolgreichen Flohmarkt in der Kulturfabrik vorbereitet hatte, hatte auch in den Weihnachtsmarkt unglaublich viel Engagement gesteckt.

Markus Putz, Simone Grabowitz (von links) und Christoph Reß sind die Gesichter hinter der Veranstaltung.

Die zahlreichen Besucher, die sichtlich Spaß hatten, nette Leute trafen und die entspannte, behagliche Atmosphäre genossen, dankten es ihr. Besonders als es dunkel wurde, war der Hof voller Menschen, die Glühwein tranken. Ein Feuer prasselte, Lichterketten und Fackeln sorgten für stimmungsvolles Licht.

Auf der Bühne in der Kulturfabrik traten am Freitagabend Kleister, Skinny Phil & fat E. und die Santa Serenaders auf, am Samstag nach Lesungen und dem Auftritt der drei singenden Damen von Tiramisu die Gruppe „Das Kitsch – Blutjunge Jungs, die keine Angst vor kitschigen Songs haben, die coolsten Typen am Campus...“.

50 Bilder So schön war der erste Weihnachtsmarkt in der Kulturfabrik Bild: Ulla Gutmann

Wer den Weihnachtsmarkt in der Kulturfabrik verpasst hat oder noch nicht genug in Adventsstimmung ist, kann noch am heutigen Montag, wie bereits schon am gestrigen Sonntag, auf der Schwabenwiese Weihnachtsstimmung der besonderen Art genießen: Der benachbarte Heimatstrand Mindelheim am alten Hockey-/Eislaufplatz an der Schwabenwiese übernimmt die Versorgung und Unterhaltung beim Adventsmarkt. Wo es im Sommer Cocktails und kühles Bier im warmen Sand gab, kann man nun einen heißen Glühwein mit Blick auf die Mindelburg genießen. Dazu gibt es am 23. Dezember nochmals weihnachtliche Klänge von Live-Musikern, von 16 bis 22 Uhr.

