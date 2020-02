vor 33 Min.

Weikmann sorgt für eine neue Skyline Mindelheims

Plus Die Agrarhandelsfirma Weikmann baut nach dem Großbrand neu. Die Gebäude werden die Sicht auf Mindelheim verändern. Die Nachbarn treibt eine Sorge um.

Von Johann Stoll

Die geplante Verlagerung der Firma Weikmann vom Bahnhofsgelände raus ins Industrie- und Gewerbegebiet an der Stillachstraße ist perfekt: Der Mindelheimer Stadtrat hat einstimmig den Weg freigemacht und die Planungen genehmigt. Im Frühjahr 2021 soll die neue Anlage in Betrieb gehen. Spätestens dann werden sich die Mindelheimer an einen neuen Anblick ihrer Stadt gewöhnen müssen, wenn sie sich von Süden her nähern.

Das Produktionsgebäude wird mit 32,5 Metern Höhe deutlich sichtbar sein. Auch das Treppenhaus wird 32,5 Meter hoch, erläuterte Michael Egger vom Bauamt vor dem Stadtrat. Eine imposante Kulisse werden auch die zehn Silos abgeben mit jeweils 22 Metern Höhe. Auf sie werden noch vier bis sechs Meter höhere Laufstege draufgesattelt. Die höchsten Weikmann-Gebäude werden ins Gelände eingegraben Weil das Gelände aber in Richtung Süden ansteigt, werden die höchsten Gebäude etwas ins Gelände eingegraben, sodass die Höhenwirkung um eineinhalb Meter niedriger ausfällt, erläuterte Bürgermeister Stephan Winter. Im Bebauungsplan, der erst vor Kurzem geändert worden war, steht, dass die Gebäude nicht höher als 22 Meter sein dürfen. Ausnahmen bis zu 30 Metern sind unter zwei Voraussetzungen zulässig. Dass die Fläche des Gebäudes zehn Prozent der Grundfläche des Areals nicht überschreitet. Das ist hier der Fall. Und dass der Abstand zum Nachbarn in Richtung Süden mindestens 30 Meter beträgt. Weikmann bat den Mindelheimer Stadtrat um ein Entgegenkommen Die Firma Weikmann bat um Entgegenkommen, weil die Hersteller der Anlage diese Höhe für ihre Anlagen benötige. Dem folgte der Stadtrat. Josef Doll kritisierte aber den Entwurf, auf dem das Hauptgebäude schwarz angestrichen ist. Er sprach von einem „schwarzen Klotz“. Auf Anfrage sagte Otto Weikmann, er werde das gerne in eine freundlichere Farbe ändern. Christoph Walter (CSU) thematisierte die mögliche Lärm- und Staubbelästigung für Nachbarn. Nicht allzu weit entfernt liegt das Eichet, in dem Wohnhäuser liegen. Egger nannte moderne Filteranlagen, die eingebaut würden. Auch auf den Schallschutz werde geachtet. Das Unternehmen müsse noch ein Schallschutzgutachten an das Landratsamt Unterallgäu nachreichen. Als Betriebszeiten nannte die Stadtverwaltung 6 bis 22 Uhr. Die Vorschriften der Bundesimmissionsschutzverordnung müssten eingehalten werden. Nachts gelten niedrigere Werte. Weikmann sagte gegenüber der MZ dazu, dass damit der Lkw-Verkehr gemeint sei, der nur zwischen 6 und 22 Uhr im Einsatz sei. Für die Produktionsanlage sei dieser Zeitraum „nicht festgezurrt“. Seine Firma strebt einen Betrieb möglichst rund um die Uhr an. Am Bahnhof wird das alte Weikmann-Gebäude abgerissen Auf dem alten Gelände am Bahnhof gehen die Abbrucharbeiten derweil weiter. In nächster Zeit werden die Anwohner noch einmal auf eine Geduldsprobe gestellt. Große Betonblöcke werden zerschreddert und gehen als Füllmaterial auf die Neubaustelle. Das sei mit Lärm verbunden. Danach allerdings dürfen die Anwohner am Bahnhof aufatmen. Bei der Firma Weikmann in Mindelheim haben die Abbrucharbeiten begonnen. Bild: Johann Stoll Zur Sprache kamen auch noch Stellplatzfragen. Lkw werden auf dem neuen Betriebsgelände abgestellt. Damit soll dann auch Schluss sein mit einem parkenden Weikmann-Lkw im Hohen Weg. Für Autos soll es auf dem Gelände zwölf Stellplätze geben. Zunächst werden auf dem neuen Betriebsgelände sieben Arbeitsplätze entstehen. In einigen Jahren sollen es dann bis zu 50 sein. Noch allerdings bleibt das Büro in der Bahnhofstraße weiter bestehen. 36 Bilder Großbrand einer Lagerhalle in Mindelheim Bild: Axel Schmidt, Johann Stoll Hier geht es zur Berichterstattung über den Weikmann-Brand und seine Folgen: Nach dem Großbrand: Bei Weikmann beginnt der Abriss



Weikmann: Die Brandkatastrophe als Chance



Stadtrat kommt Firma Weikmann entgegen - das freut nicht jeden



Nach Weikmann-Brand: Wann vergeht der Gestank?



Mindelheims Kampf gegen die Flammen geht weiter



Brand: Mindelheims Kampf gegen das Flammen-Inferno



