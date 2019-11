21.11.2019

Weiter kein Telefon in Mindelau

Die zuständige Firma gibt keine Auskunft

Seit fast drei Wochen müssen 13 Haushalte in Mindelau ohne Telefon klarkommen, aber eine baldige Lösung vermag die Baufirma aus Oberfranken nicht in Aussicht zu stellen. Der Fall sei sehr kompliziert, weil mehrere Subunternehmer eingeschaltet sind. „Wir sind in Klärung“, hieß es auf Anfrage der MZ. Weitergehende Auskünfte mochte das Unternehmen nicht geben.

Wie berichtet sind in Mindelau seit fast drei Wochen verschiedene Telefonanschlüsse gestört. Vorige Woche hieß es noch, die Störung soll bis 29. November beseitigt sein. Unter den Betroffenen sind mehrere ältere Personen zwischen 80 und über 90 Jahre alt, die bei einem Notfall in besonderer Weise aufs Telefon angewiesen sind. Auch ein Pflegefall ist darunter.

Das Landratsamt Unterallgäu hatte der Baufirma bereits am 31. Oktober die Genehmigung erteilt, den Untergrund an der Ecke Staig und Heimenegger Weg vor dem Grundstück des Steinmetzbetriebs Knacker aufzugraben. Als Zeitraum wurde der 4. bis 15. November genehmigt. Am 12. November beantragte das Bauunternehmen eine Verlängerung des Bauzeitraums. Tags darauf wurde beantragt, die Grube auf der anderen Straßenseite auszuheben. Am 14. November erteilte das Landratsamt die Verlängerung der Bauzeit bis zum 22. November. (jsto)