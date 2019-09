vor 37 Min.

Welt-Schulmilchtag: Damit der Nährstoffcocktail stimmt

An vielen Schulen im Unterallgäu bekommen die Kinder regelmäßig kostenlos Milchprodukte. Gut so, finden (von links) Hauswirtschaftsrätin Tanja Höck, Barbara Dietmaier, Hauswirtschaftsdirektorin Ursula Bronner, Josefine Fischer und Referendarin Iris Kaas.

Kinder im Unterallgäu können in der Pause bei Obst, Gemüse und auch Milchprodukten zugreifen und so eine ausgewogene Ernährung kennenlernen.

Von Sandra Baumberger

Einmal in der Woche ist die Pause an vielen Grundschulen im Unterallgäu ein bisschen anders als sonst. Dann kramen die Kinder nämlich nicht nur die Brotzeitbox aus dem Schulranzen, sondern greifen außerdem bei dem Obst und Gemüse zu, das sie zuvor oft selbst geschnippelt haben – und seit vergangenem Schuljahr außerdem auch bei verschiedenen Milchprodukten: Die Palette reicht von der Milch selbst über Frucht- und Naturjoghurt sowie verschiedene Käsesorten bis zum Butterbrot mit Kräuterquark. Ermöglicht wird das Angebot von der Europäischen Union, die damit „die Wertschätzung von Obst, Gemüse, Milch und Milchprodukten bei Kindern steigern und und die Entwicklung eines gesundheitsförderlichen Ernährungsverhaltens unterstützen“ will.

Der Blick der Kinder soll geweitet werden

Und genau darum geht es auch der Leiterin der Hauswirtschaftsschulen in Memmingen und Mindelheim, Ursula Bronner, ihren beiden Mitarbeiterinnen Tanja Höck und Iris Kaas sowie den angehenden Hauswirtschafterinnen Josefine Fischer und Barbara Dietmaier. „Uns geht es um die Vielfalt, um ausgewogene Ernährung und darum, dass der Blick der Kinder geweitet wird und sie das Angebot kennenlernen“, sagt Ursula Bronner. Oft begegneten die Kinder durch das Programm Lebensmitteln, die sie von zuhause nicht kennen. „Ich war einmal in einer Klasse, da hat die Hälfte der Schüler behauptet, noch nie ein Radieschen gesehen zu haben“, erzählt die Hauswirtschaftsdirektorin noch immer fassungslos. Weil sie so etwas nicht noch einmal erleben und den Kindern auch vermitteln will, wo ihre Lebensmittel herkommen – im besten Fall nämlich aus der Region – will sie, pünktlich zum Welt-Schulmilchtag, auf das Schulprogramm aufmerksam machen. Es ist für die teilnehmenden Schulen kostenlos und wird aus Landes- und EU-Mitteln finanziert.

Für die Unterallgäuerinnen ist der gesundheitliche Wert der Milch unbestreitbar

Über Kritiker, die in dem Programm einzig eine großangelegte Werbeaktion für die Milchwirtschaft sehen und außerdem den gesundheitlichen Wert der Milch infragestellen, können die Fachfrauen nur den Kopf schütteln. „Wissenschaft hat viele Seiten. Aber wir halten uns an das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung herausgibt.“ Und derzufolge gibt es den Nährstoffcocktail aus Kalzium, Zink, Vitamin D und A sowie verschiedenen Fettsäuren so in natürlicher Form nur in Milch. Selbstverständlich könne man diese Nährstoffe auch aus einer Kombination anderer Lebensmittel beziehen. Das aber setze ein gewisses Fachwissen voraus, sei aufwendiger – und nicht selten fragwürdig. „Ist es wirklich besser, Sojamilch zu trinken, der das Kalzium künstlich zugefügt wurde und die einen langen Transportweg hinter sich hat?“, fragt Iris Kaas. Im Gegensatz dazu seien Milchprodukte natürlich und regional und die Transportwege dadurch kurz.

Außerdem, ergänzt Tanja Höck, würden in Deutschland laut einer inzwischen elf Jahre alten Verzehrstudie statistisch gesehen zu wenig Milchprodukte gegessen. Auch deshalb sei es wichtig, die Kinder auf das breit gefächerte Angebot aufmerksam zu machen.

Schulen, die sich an dem Programm beteiligen wollen, finden unter http://www.schulprogramm.bayern.de weitere Informationen

Themen folgen