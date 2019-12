Weltkriege: Wo ist Vater geblieben?

Plus Eine Million deutscher Soldaten wird immer noch vermisst. Es lassen sich aber auch heute noch Schicksale klären. Was das für die Angehörigen bedeutet.

Der Zweite Weltkrieg war am 8. Mai 1945 zu Ende. Die Waffen ruhten, aber für unzählige Mütter und Väter begann mit diesem Datum kein Friede. Von ihren Söhnen, die als Soldaten eingezogen worden waren, hatten Hunderttausende nichts mehr gehört – die jungen Männer waren verschollen in den Weiten Russlands, in Nordeuropa, Frankreich oder wo immer die Nationalsozialisten ihren Krieg geführt hatten. Bis heute, 74 Jahre danach, ist das Schicksal von rund einer Million deutscher Soldaten aus dem 20. Jahrhundert nicht geklärt.

Als die Mindelheimer Zeitung kürzlich über das Schicksal von Michael Dietmayer aus Eppishausen berichtete (den Artikel finden Sie hier: Vermisster Unterallgäuer: Post aus der Vergangenheit), traf diese Geschichte den Nerv vieler Menschen, wie die zahlreichen Reaktionen zeigten. Der damals 17-Jährige war in Frankreich vermisst worden. In all den Jahrzehnten blieb sein Schicksal aber ungeklärt. Erst in diesem Jahr konnte das Bundesarchiv in Berlin den Fall klären. Das französische Rote Kreuz hatte persönliche Gegenstände des jungen Soldaten an die deutschen Behörden übermittelt. Michael Dietmayer war in Frankreich ums Leben gekommen.

Das Bundesarchiv kümmert sich um vermisste Soldaten aus den beiden Weltkriegen

Dieser Fall klingt einzigartig, ist es aber nicht. Auch Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kann Jahr für Jahr das Schicksal von 1000 bis 1200 vermissten Soldaten geklärt werden, sagt Birgit Wulf von der Abteilung PA, Personenbezogene Auskünfte, des Bundesarchivs in Berlin, die sich im Speziellen um die vermissten Soldaten aus den beiden Weltkriegen kümmert. Die Behörde zählt 230 Mitarbeiter.

Die meisten der Opfer liegen in russischer Erde. Durch Ausbettungen von Friedhöfen, in denen unbekannte Soldaten liegen, finden sich zwischen den Gebeinen immer wieder Erkennungsmarken. Sie sind meist aus Zink oder Aluminium gefertigt und haben die Zeit oft gut überdauert. In jedem Fall werden sie sorgfältig gereinigt, sagt Wulf, damit sie gut lesbar werden. Manchmal hilft aber auch das nicht. Hin und wieder sind Erkennungsmarken durch Bomben, Schüsse oder Granaten derart beschädigt worden, dass sie nicht mehr entziffert werden können.

Dass jetzt noch Fälle geklärt werden können, hat oft mit Bauarbeiten zu tun

Auf diesen Marken ist eine persönliche Nummer vermerkt, die eindeutig einem bestimmten Soldaten zugeordnet ist. Auch die Einheit, in der der Soldat zu Beginn gedient hat, ist mit einem Kürzel vermerkt. Das müsse aber nicht bedeuten, dass der Soldat an seinem Todestag auch noch dieser Einheit zugehörig war. Angehörige der Wehrmacht waren verpflichtet, die Erkennungsmarke in Brusthöhe zu tragen.

Auch Mitglieder der Waffen-SS trugen Erkennungsmarken. Sie hatten eine eigene Meldestelle, die in Bamberg ihren Sitz hatte. Die Daten dieser Stelle sind allerdings bei Kriegsende vernichtet worden.

Wie aber kommt es, dass immer noch Schicksale zweifelsfrei geklärt werden können? So banal es klingt: Das hat meist mit Bauarbeiten zu tun. Wenn Straßen in früheren Kampfgebieten gebaut werden, kommen immer wieder Knochen zutage. In einem Fall, erzählt Birgit Wulf, war eine Tankstelle abgerissen worden, die auf einem Gräberfeld von unbekannten Soldaten errichtet worden war. In Frankreich sind es besonders viele Schicksale aus dem Ersten Weltkrieg, die sich noch klären lassen.

Das Interesse am Schicksal Verschollener hat in den vergangenen Jahren zugenommen

Wenn das Bundesarchiv ein Schicksal klären kann, versucht die Behörde, Kontakt mit den Angehörigen aufzunehmen. „Das ist unser gesetzlicher Auftrag“, sagt Wulf. Informiert wird über den Fundort der Gebeine. „Wir achten aber darauf, dass wir nicht einer 90-jährigen Witwe einfach einen Brief schreiben“, sagt Birgit Wulf. In einem solchen Fall werde versucht, über die Kinder Kontakt aufzunehmen.

Das Interesse, das Schicksal Verschollener aufzuklären, hat in den vergangenen Jahren übrigens zugenommen. Vor allem die Enkelgeneration macht sich auf die Suche, sagt die Sprecherin. Eine Rolle hat aber auch die Fernsehsendung „Unsere Mütter, unsere Väter“ gespielt. Nach der Ausstrahlung schnellte die Zahl der Anfragen spürbar nach oben.

Was können aber Angehörige selbst tun, wenn sie sich auf die Suche nach Spuren ihres vermissten Mannes, Vaters oder Großvaters machen wollen? Über die Wehrmachtsauskunftsstelle, die seit Januar 2019 zum Bundesarchiv gehört, kann ein Antrag auf Suche gestellt werden. Das ist online möglich unter www.dd-wast.de. Der Antrag muss aber mit Unterschrift versehen sein. Dazu ist auch eine Kopie des Personalausweises notwendig, um sich als naher Verwandter auszuweisen. In einem eigenen Formular sind dann möglichst viele Angaben über den Vermissten zu machen, sofern diese bekannt sind. Das Bundesarchiv sucht dann intern in den Archiven nach Akten, die über den Vermissten Auskunft geben können. Gegebenenfalls wird auch im Militärarchiv in Freiburg geforscht oder in Lichtenfelde, wo weitere personenbezogene Unterlagen ruhen.

Im Bundesarchiv in Berlin gehen viele Dankesbriefe ein

Auch das Deutsche Rote Kreuz ist eine gute Quelle. Online ist über den Suchdienst die Vermisstenbildliste einsehbar. Hier kann auch gezielt über die Lagernummer gesucht werden oder die Truppenanschrift oder die Feldpostnummer, also über die Einheit der Truppe.

Für Vermisste aus den früheren deutschen Ostgebieten gibt es noch eine Quelle, das Lastenausgleichsarchiv in Bayreuth. Dort sind die sogenannten „Gemeindeseelenlisten“ hinterlegt. Wer also eine alte Heimatadresse hat, kann in diesem Archiv womöglich weiterkommen.

Wie wichtig es für die Hinterbliebenen ist zu erfahren, wo ihr Vater, Mann oder Bruder ruht, zeigen die vielen Dankesbriefe, die beim Bundesarchiv eingehen. „Viele sind mit der Hand geschrieben und man sieht, wie dankbar die Menschen sind“, sagt Birgit Wulf. Manchen Briefen sieht man sogar an, dass beim Schreiben Tränen vergossen wurden.