vor 11 Min.

Weltkriegsmunition bei Siebnach gesprengt

So sehen Flakgranaten aus, die im Zweiten Weltkrieg verwendet wurden. Ein 40 mal 30 Zentimeter großes Exemplar wurde am Sonntag bei Siebnach gesprengt.

Spaziergänger entdeckt Flakgranate in einem Waldstück.

Ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg hat in Siebnach bei Ettringen zu einem Einsatz des Sprengkommandos geführt. Ein Spaziergänger hatte in einem Waldstück bei Siebnach eine Flakgranate entdeckt. Der Mann informierte umgehend die Polizei über den Fund. Wie sich herausstellte, war eine Entschärfung vor Ort nicht möglich. Deshalb wurde die etwa 40 mal 30 Zentimeter große Granate durch Mitarbeiter des Sprengkommandos am Sonntagvormittag kontrolliert gesprengt. Da sich der Fundort in größerem Abstand von bewohntem Gebiet befand, habe zu keiner Zeit eine Gefährdung für die Bevölkerung bestanden, teilt die Polizei mit. (mz, m.he)

